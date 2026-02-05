https://1prime.ru/20260205/venesuela-867195464.html

Венесуэла может войти в тройку мировых лидеров по добыче газа - посол

Венесуэла может войти в тройку мировых лидеров по добыче газа - посол

2026-02-05T01:19+0300

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Венесуэла способна войти в тройку или четверку государств - лидеров по добыче природного газа, считает посол этой латиноамериканской страны в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. "Мы полагаем, что реальные запасы могут быть значительно больше, и страна способна войти в первую тройку-четверку мировых держав по этому показателю", - заявил Хесус Рафаэль Саласар газете "Известия", говоря о разведанных запасах природного газа. Посол также рассказал, что замысел уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес заключается в том, чтобы страна снова стала нефтегазовой державой, как было до "абсурдных блокад" против венесуэльской нефтяной промышленности. Саласар при этом подчеркнул, что США не диктуют внешнюю политику Венесуэле, она определяется конституцией и властью страны. По словам посла, Родригес неоднократно говорила, что Венесуэла не подчиняется никакой иностранной державе и имеет право поддерживать отношения с теми странами, с которыми сочтет нужным. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года. Телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщал, что США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ. Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что США не желают, чтобы "значимую роль" в Венесуэле играли Россия и Иран.

