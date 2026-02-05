https://1prime.ru/20260205/yuan-867219541.html

Курс юаня на Мосбирже вновь вернулся к росту

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг днем опять переходит к росту, закрепляясь на психологической отметке 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.43 мск рос на 6 копеек (+0,5%), до 11,04 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,93-11,06 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,86 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,962 против 6,938 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,56 рубля. Рубль качнулся вниз Юань на Мосбирже в четверг днем вернулся к росту и слегка превышает ключевой уровень 11 рублей. Сильный рост среды сменился коррекцией. "Вероятно, исчерпывает себя очередной концентрированный заказ на продажу иностранной валюты от одного или нескольких крупных участников рынка. В то же время основное предложение инвалюты со стороны экспортеров может оставаться ограниченным из-за санкций, относительно дешевой нефти и большого геополитического дисконта в стоимости российского сырья, поставляемого за рубеж", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +1,01% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +1,04% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.46 мск падала на 2,5%, до 67,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 97,7 пункта. Прогнозы Эхо глобальной волатильности пока обходит рубль стороной, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка. "Повышенные продажи валюты со стороны ЦБ РФ защищают курс рубля от внешней волатильности, но глобальные риски нарастают. Коррекция в ценах на золото и рост напряженности на мировых рынках могут рано или поздно затронуть и российский рынок", - добавляет она. Спрос на валюту может быть еще некоторое время слабым, в первую очередь вследствие традиционного для начала года снижения потребительской и деловой активности после предпраздничного всплеска, рассуждает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Поэтому на краткосрочном горизонте более вероятным пока выглядит консолидация юаня в диапазоне этой недели: 10,9–11,14 рубля с попыткой выйти из него вверх", - оценивает он.

