"Желание сбылось". В США дерзко высказались о Зеленском - 05.02.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Желание сбылось". В США дерзко высказались о Зеленском
"Желание сбылось". В США дерзко высказались о Зеленском
Разжечь конфликт между Россией и Украиной было задумкой Владимира Зеленского, отметил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T21:11+0300
2026-02-05T21:11+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Разжечь конфликт между Россией и Украиной было задумкой Владимира Зеленского, отметил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X."Никогда не забывайте, что &lt;...&gt; Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось", — написал он.По словам Риттера, Украина "сама себя обрекла на смерть, развязав войну против русского народа".Глава МИД России Сергей Лавров в среду заявил в интервью RT, что Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, потому что он будет означать конец его политической карьеры. Министр подчеркнул, что глава киевского режима не думает ни о чем, кроме собственного выживания.
21:11 05.02.2026
 
"Желание сбылось". В США дерзко высказались о Зеленском

Риттер: Зеленский хотел разжечь конфликт против России, и его желание исполнилось

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Разжечь конфликт между Россией и Украиной было задумкой Владимира Зеленского, отметил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
"Никогда не забывайте, что <...> Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось", — написал он.
По словам Риттера, Украина "сама себя обрекла на смерть, развязав войну против русского народа".
Глава МИД России Сергей Лавров в среду заявил в интервью RT, что Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, потому что он будет означать конец его политической карьеры. Министр подчеркнул, что глава киевского режима не думает ни о чем, кроме собственного выживания.
