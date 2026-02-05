https://1prime.ru/20260205/zelenskiy-867224160.html
"Желание сбылось". В США дерзко высказались о Зеленском
"Желание сбылось". В США дерзко высказались о Зеленском - 05.02.2026, ПРАЙМ
"Желание сбылось". В США дерзко высказались о Зеленском
Разжечь конфликт между Россией и Украиной было задумкой Владимира Зеленского, отметил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Разжечь конфликт между Россией и Украиной было задумкой Владимира Зеленского, отметил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X."Никогда не забывайте, что <...> Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось", — написал он.По словам Риттера, Украина "сама себя обрекла на смерть, развязав войну против русского народа".Глава МИД России Сергей Лавров в среду заявил в интервью RT, что Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, потому что он будет означать конец его политической карьеры. Министр подчеркнул, что глава киевского режима не думает ни о чем, кроме собственного выживания.
