https://1prime.ru/20260205/zelenskiy-867224160.html

"Желание сбылось". В США дерзко высказались о Зеленском

"Желание сбылось". В США дерзко высказались о Зеленском - 05.02.2026, ПРАЙМ

"Желание сбылось". В США дерзко высказались о Зеленском

Разжечь конфликт между Россией и Украиной было задумкой Владимира Зеленского, отметил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T21:11+0300

2026-02-05T21:11+0300

2026-02-05T21:11+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

скотт риттер

сергей лавров

цру

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Разжечь конфликт между Россией и Украиной было задумкой Владимира Зеленского, отметил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X."Никогда не забывайте, что <...> Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось", — написал он.По словам Риттера, Украина "сама себя обрекла на смерть, развязав войну против русского народа".Глава МИД России Сергей Лавров в среду заявил в интервью RT, что Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, потому что он будет означать конец его политической карьеры. Министр подчеркнул, что глава киевского режима не думает ни о чем, кроме собственного выживания.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, скотт риттер, сергей лавров, цру, мид рф