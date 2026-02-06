Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР назвала бюджетные направления для пляжного отдыха весной - 06.02.2026
АТОР назвала бюджетные направления для пляжного отдыха весной
АТОР назвала бюджетные направления для пляжного отдыха весной
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Весенний отдых за рубежом в теплых странах с пляжным отдыхом доступен россиянам, начиная с бюджета в 70 тысяч рублей на человека, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. "Сейчас туры в Эмираты начинаются от 70 тысяч рублей за человека, если смотреть отель с выходом на пляж ... В Египет стоимость тура с перелетом начинается от 70 тысяч рублей за человека", - рассказал Мурадян, отвечая на вопрос о том, какие бюджетные направления доступны россиянам весной. По данным АТОР, ОАЭ являются одними из традиционных лидеров спроса в весеннем сезоне, где весной складываются комфортные климатические условия, благоприятные для пляжного отдыха. "В Эмиратах уже установилась теплая погода, днем температура достигает +27, море еще не стало горячим, при этом перелет относительно близкий", - добавил он. По схожей стоимости - также от 70 тысяч рублей - можно отправиться и в Египет, в эту сумму обычно входит перелет и отдых по системе "все включено". "Жаркая погода установится здесь во второй половине марта, и уже сейчас туристы активно бронируют этот период", - рассказал Мурадян. "В Таиланде отдохнуть можно от 75 тысяч рублей за человека. Еще одно суперпопулярное направление в этом зимнем сезоне - Вьетнам. Спрос настолько высокий, что места в отелях придется поискать, однако неплохие варианты есть по цене от 75 тысяч рублей на человека", - отметил он. В ценовом диапазоне от 75 до 80 тысяч рублей находятся туры на курорты Индии (Гоа) и Шри-Ланки, где сезон длится до начала сезона дождей. "Причем тратиться на визу уже не придется - Индия обнулила визовый сбор для россиян с 1 января этого года", - напомнил Мурадян. По его словам, премиальным выбором весной все еще остаются Мальдивы, где стоимость отдыха начинается от 150 тысяч рублей с человека.
01:18 06.02.2026
 
АТОР назвала бюджетные направления для пляжного отдыха весной

АТОР: весенний отдых в теплых странах с пляжным отдыхом доступен за 70 тысяч рублей

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Весенний отдых за рубежом в теплых странах с пляжным отдыхом доступен россиянам, начиная с бюджета в 70 тысяч рублей на человека, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
"Сейчас туры в Эмираты начинаются от 70 тысяч рублей за человека, если смотреть отель с выходом на пляж ... В Египет стоимость тура с перелетом начинается от 70 тысяч рублей за человека", - рассказал Мурадян, отвечая на вопрос о том, какие бюджетные направления доступны россиянам весной.
По данным АТОР, ОАЭ являются одними из традиционных лидеров спроса в весеннем сезоне, где весной складываются комфортные климатические условия, благоприятные для пляжного отдыха. "В Эмиратах уже установилась теплая погода, днем температура достигает +27, море еще не стало горячим, при этом перелет относительно близкий", - добавил он.
По схожей стоимости - также от 70 тысяч рублей - можно отправиться и в Египет, в эту сумму обычно входит перелет и отдых по системе "все включено". "Жаркая погода установится здесь во второй половине марта, и уже сейчас туристы активно бронируют этот период", - рассказал Мурадян.
"В Таиланде отдохнуть можно от 75 тысяч рублей за человека. Еще одно суперпопулярное направление в этом зимнем сезоне - Вьетнам. Спрос настолько высокий, что места в отелях придется поискать, однако неплохие варианты есть по цене от 75 тысяч рублей на человека", - отметил он.
В ценовом диапазоне от 75 до 80 тысяч рублей находятся туры на курорты Индии (Гоа) и Шри-Ланки, где сезон длится до начала сезона дождей. "Причем тратиться на визу уже не придется - Индия обнулила визовый сбор для россиян с 1 января этого года", - напомнил Мурадян.
По его словам, премиальным выбором весной все еще остаются Мальдивы, где стоимость отдыха начинается от 150 тысяч рублей с человека.
 
