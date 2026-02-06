Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автостат рассказал о росте импорта легковых автомобилей в Россию физлицами - 06.02.2026, ПРАЙМ
Автостат рассказал о росте импорта легковых автомобилей в Россию физлицами
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей на территорию России физическими лицами в январе 2026 года вырос на 55% в годовом выражении при общем снижении импорта в этом сегменте на 7%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. &quot;Из 47,8 тысячи легковых автомобилей импортированных в январе, почти три четверти (74%) ввезли физические лица. И если общий импорт упал на 7%, то ввоз &quot;физиками&quot; наоборот вырос. Причем довольно сильно - на 55%, до 35,2 тысячи единиц&quot;, - написал Целиков в своем Telegram-канале.Сильнее всего в январе "физики" начале года увеличили ввоз новых легковушек. Так, импорт физлицами автомобилей возрастом до трех лет составил 11,4 тысячи единиц, что в 3 раза больше, чем в январе годом ранее. Ввоз автомобилей с пробегом аналитик разбил на две группы: с правым и левым расположением руля. Импорт машин с правым рулем вырос в январе на 15% и составил 12,8 тысячи штук, а с левым - на 40%, до 11 тысяч штук.
бизнес, россия, авто, импорт автомобилей, автостат
Бизнес, РОССИЯ, Авто, импорт автомобилей, Автостат
13:32 06.02.2026 (обновлено: 13:52 06.02.2026)
 
Автостат рассказал о росте импорта легковых автомобилей в Россию физлицами

"Автостат": импорт легковых автомобилей физлицами вырос в январе на 55%

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Hyundai
Автомобиль Hyundai - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Автомобиль Hyundai. Архивное фото
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей на территорию России физическими лицами в январе 2026 года вырос на 55% в годовом выражении при общем снижении импорта в этом сегменте на 7%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"Из 47,8 тысячи легковых автомобилей импортированных в январе, почти три четверти (74%) ввезли физические лица. И если общий импорт упал на 7%, то ввоз "физиками" наоборот вырос. Причем довольно сильно - на 55%, до 35,2 тысячи единиц", - написал Целиков в своем Telegram-канале.

Сильнее всего в январе "физики" начале года увеличили ввоз новых легковушек. Так, импорт физлицами автомобилей возрастом до трех лет составил 11,4 тысячи единиц, что в 3 раза больше, чем в январе годом ранее.
Ввоз автомобилей с пробегом аналитик разбил на две группы: с правым и левым расположением руля. Импорт машин с правым рулем вырос в январе на 15% и составил 12,8 тысячи штук, а с левым - на 40%, до 11 тысяч штук.
 
БизнесРОССИЯАвтоимпорт автомобилейАвтостат
 
 
