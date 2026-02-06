Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внебиржевой курс доллара превысил 78 рублей впервые с 15 января - 06.02.2026
Курс доллара к рублю
Внебиржевой курс доллара превысил 78 рублей впервые с 15 января
Внебиржевой курс доллара превысил 78 рублей впервые с 15 января - 06.02.2026, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара превысил 78 рублей впервые с 15 января
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 78 рублей, последний раз он был выше этой отметки 15 января, следует... | 06.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 78 рублей, последний раз он был выше этой отметки 15 января, следует из данных торгов. К 10.24 мск курс доллара рос на 57 копеек относительно предыдущего закрытия - до 77,35 рубля. Минутами ранее он подскакивал до 78,51 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
рынок, торги, доллар сша, российский рубль, россия
Курс доллара к рублю, Рынок, Торги, Доллар США, российский рубль, РОССИЯ
10:31 06.02.2026
 
Внебиржевой курс доллара превысил 78 рублей впервые с 15 января

Расчетный курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с 15 января

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Денежные купюры США.. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 78 рублей, последний раз он был выше этой отметки 15 января, следует из данных торгов.
К 10.24 мск курс доллара рос на 57 копеек относительно предыдущего закрытия - до 77,35 рубля. Минутами ранее он подскакивал до 78,51 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
 
Курс доллара к рублю
 
 
