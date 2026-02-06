https://1prime.ru/20260206/dollar-867237026.html

Внебиржевой курс доллара превысил 78 рублей впервые с 15 января

Внебиржевой курс доллара превысил 78 рублей впервые с 15 января

2026-02-06T10:31+0300

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 78 рублей, последний раз он был выше этой отметки 15 января, следует из данных торгов. К 10.24 мск курс доллара рос на 57 копеек относительно предыдущего закрытия - до 77,35 рубля. Минутами ранее он подскакивал до 78,51 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

