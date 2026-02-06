ЕС введет полный запрет на морские перевозки российской нефти

https://1prime.ru/20260206/es-867256199.html
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций введет полный запрет на морские услуги, связанные с перевозками российской сырой нефти, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Еврокомиссии. "Мы вводим полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти", - сказано в документе.
"Мы вводим полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти", - сказано в документе.