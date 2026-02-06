https://1prime.ru/20260206/exeed--867248425.html

В Exeed отреагировали на сообщения о массовых неисправностях из-за холодов

В Exeed отреагировали на сообщения о массовых неисправностях из-за холодов - 06.02.2026, ПРАЙМ

В Exeed отреагировали на сообщения о массовых неисправностях из-за холодов

Китайский автомобильный бренд Exeed за всю историю работы на российском рынке не выявил случаев массовых неисправностей в своих машинах, связанных с... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T14:36+0300

2026-02-06T14:36+0300

2026-02-06T14:36+0300

бизнес

авто

китайские авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850228642_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_baef85782f2eae2f3978fb5e9a90b781.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Китайский автомобильный бренд Exeed за всю историю работы на российском рынке не выявил случаев массовых неисправностей в своих машинах, связанных с эксплуатацией при отрицательной температуре воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее Telegram-канал Shot сообщал о массовых сбоях в работе систем безопасности у автомобилей марки Exeed, якобы связанных с сильными морозами. Владельцы таких машин сообщили изданию о неполадках, которые начинались прямо во время движения. "Согласно официальной статистике клиентских обращений бренда Exeed, за всю историю развития в нашей стране нет выявленных фактов массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобилей при отрицательных температурах", - прокомментировали в компании. Там отметили, что все модели бренда прошли необходимую сертификацию на соответствие российским условиям и требованиям к эксплуатации. "Факт неисправностей, проявившихся на фоне морозов, в виде отключения систем безопасности прямо во время движения, не подтверждается ни статистикой обращений клиентов, ни результатами диагностики автомобилей", - заключили в пресс-службе. По данным агентства "Автостат", бренд Exeed в январе 2026 года занял 12-е место в рейтинге самых продаваемых новых легковых автомобилей в России. Его продажи в начале года сократились на 20% к январю 2025 года и составили 1,3 тысячи штук.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, авто, китайские авто