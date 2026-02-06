Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06.02.2026
В Exeed отреагировали на сообщения о массовых неисправностях из-за холодов
2026-02-06T14:36+0300
2026-02-06T14:36+0300
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Китайский автомобильный бренд Exeed за всю историю работы на российском рынке не выявил случаев массовых неисправностей в своих машинах, связанных с эксплуатацией при отрицательной температуре воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее Telegram-канал Shot сообщал о массовых сбоях в работе систем безопасности у автомобилей марки Exeed, якобы связанных с сильными морозами. Владельцы таких машин сообщили изданию о неполадках, которые начинались прямо во время движения. "Согласно официальной статистике клиентских обращений бренда Exeed, за всю историю развития в нашей стране нет выявленных фактов массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобилей при отрицательных температурах", - прокомментировали в компании. Там отметили, что все модели бренда прошли необходимую сертификацию на соответствие российским условиям и требованиям к эксплуатации. "Факт неисправностей, проявившихся на фоне морозов, в виде отключения систем безопасности прямо во время движения, не подтверждается ни статистикой обращений клиентов, ни результатами диагностики автомобилей", - заключили в пресс-службе. По данным агентства "Автостат", бренд Exeed в январе 2026 года занял 12-е место в рейтинге самых продаваемых новых легковых автомобилей в России. Его продажи в начале года сократились на 20% к январю 2025 года и составили 1,3 тысячи штук.
2026
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850228642_512:0:1792:960_1920x0_80_0_0_87f569cffc32dda6bd5eb5aaadf66177.jpg
1920
1920
true
14:36 06.02.2026
 
В Exeed отреагировали на сообщения о массовых неисправностях из-за холодов

Бренд Exeed не выявил массовых неисправностей в авто из-за отрицательных температур

© Фото : ExeedАвтомобиль компании Exeed
Автомобиль компании Exeed - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Автомобиль компании Exeed. Архивное фото
© Фото : Exeed
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Китайский автомобильный бренд Exeed за всю историю работы на российском рынке не выявил случаев массовых неисправностей в своих машинах, связанных с эксплуатацией при отрицательной температуре воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал о массовых сбоях в работе систем безопасности у автомобилей марки Exeed, якобы связанных с сильными морозами. Владельцы таких машин сообщили изданию о неполадках, которые начинались прямо во время движения.
"Согласно официальной статистике клиентских обращений бренда Exeed, за всю историю развития в нашей стране нет выявленных фактов массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобилей при отрицательных температурах", - прокомментировали в компании.
Там отметили, что все модели бренда прошли необходимую сертификацию на соответствие российским условиям и требованиям к эксплуатации.
"Факт неисправностей, проявившихся на фоне морозов, в виде отключения систем безопасности прямо во время движения, не подтверждается ни статистикой обращений клиентов, ни результатами диагностики автомобилей", - заключили в пресс-службе.
По данным агентства "Автостат", бренд Exeed в январе 2026 года занял 12-е место в рейтинге самых продаваемых новых легковых автомобилей в России. Его продажи в начале года сократились на 20% к январю 2025 года и составили 1,3 тысячи штук.
 
Заголовок открываемого материала