Раскрыто, кому банки не дают кредит даже при хорошем доходе - 06.02.2026
Раскрыто, кому банки не дают кредит даже при хорошем доходе
Раскрыто, кому банки не дают кредит даже при хорошем доходе - 06.02.2026, ПРАЙМ
Раскрыто, кому банки не дают кредит даже при хорошем доходе
Банк может отказать в кредите даже тем, у кого хороший доход. С чем это связано, рассказала агентству "Прайм" международный финансовый советник, доцент кафедры... | 06.02.2026
финансы
банки
кредит
долги по кредитам
кредитная история
финансы, банки, кредит, долги по кредитам, кредитная история
Финансы, Банки, кредит, долги по кредитам, кредитная история
02:02 06.02.2026
 
Раскрыто, кому банки не дают кредит даже при хорошем доходе

Финансист Ермилова: банк может отказать в кредите заемщикам с хорошим доходом

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Банк может отказать в кредите даже тем, у кого хороший доход. С чем это связано, рассказала агентству “Прайм” международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Она назвала пять причин, по которым кредитная организация может принять такое решение:
1. Высокая долговая нагрузка.
Это один из ключевых факторов отказа. Показатель долговой нагрузки (ПДН) рассчитывается, как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к официальному доходу заемщика. Если ПДН превышает определенный порог (обычно это 50%), банк может отказать. До 30% долговой нагрузки считается адекватным.
2. Несоответствие требованиям банка.
Помимо финансового состояния, существуют дополнительные требования, такие как гражданство РФ, регистрация, стаж работы и возраст. Например, банк может требовать минимального возраста от 18 лет и наличия постоянного места работы не менее шести месяцев.
3. Проблемы с кредитной историей.
Банки оценивают совокупность факторов, включая способность заемщика своевременно оплачивать существующие кредиты. Наличие большого количества действующих кредитов или неоплаченных счетов также может привести к отказу.
4. Недостаточный уровень дохода.
Бывает, что клиент считает свой доход достаточным, но у банка его уровень вызывает сомнения. Важно, чтобы было документальное подтверждение всего заявленного дохода.
5. Ограничения банковской политики.
Иногда отказ может быть обусловлен внутренними правилами банка, такими как нежелание выдавать кредиты определенной категории заемщиков. Например, индивидуальные предприниматели могут столкнуться с дополнительными трудностями при получении кредита из-за нестабильного характера дохода.
“Чтобы повысить шансы на одобрение кредита, рекомендуется провести предварительный расчет показателя долговой нагрузки и постараться его снизить путем закрытия существующих кредитов или кредитных карт. Предоставьте полную и точную информацию о своем доходе и расходах”, - советует Мария Ермилова.
Для снижения долговой нагрузки можно использовать инструменты рефинансирования, следить за своей кредитной историей и вовремя исправлять ошибки. Лучше обращаться в банк, где вы уже являетесь клиентом - он может видеть ваши операции, и доверие возрастает, заключила она.
 
