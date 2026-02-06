Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц дерзко высказался о переговорах с Россией - 06.02.2026
Спецоперация на Украине
Мерц дерзко высказался о переговорах с Россией
Мерц дерзко высказался о переговорах с Россией
ЕС не будет открывать параллельные каналы связи с Россией, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его цитирует Reuters. "Мы, конечно, всегда готовы к переговорам | 06.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. ЕС не будет открывать параллельные каналы связи с Россией, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его цитирует Reuters. "Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией. В настоящее время здесь, в Абу-Даби, проходят скоординированные переговоры... если мы сможем внести свой вклад в то, чтобы эти переговоры стали еще лучше и успешнее, мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов связи", — сказал он. В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.
15:50 06.02.2026
 
Мерц дерзко высказался о переговорах с Россией

Мерц: ЕС не будет открывать параллельные каналы связи с РФ

МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. ЕС не будет открывать параллельные каналы связи с Россией, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его цитирует Reuters.

"Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией. В настоящее время здесь, в Абу-Даби, проходят скоординированные переговоры... если мы сможем внести свой вклад в то, чтобы эти переговоры стали еще лучше и успешнее, мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов связи", — сказал он.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.
