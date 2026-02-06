https://1prime.ru/20260206/moskvich-867237310.html

"Москвич" зарегистрировал новый товарный знак в России

"Москвич" зарегистрировал новый товарный знак в России - 06.02.2026, ПРАЙМ

"Москвич" зарегистрировал новый товарный знак в России

Российский автопроизводитель "Москвич" зарегистрировал в России новый товарный знак, представляющий из себя обновленную эмблему для своих автомобилей, выяснило... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T10:40+0300

2026-02-06T10:40+0300

2026-02-06T10:55+0300

бизнес

россия

роспатент

авто

москвич

автомобиль "москвич"

https://cdnn.1prime.ru/img/83932/47/839324736_0:108:2572:1555_1920x0_80_0_0_12d03f5fc7190ec1454896c87aafa913.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Москвич" зарегистрировал в России новый товарный знак, представляющий из себя обновленную эмблему для своих автомобилей, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. Традиционная эмблема российского производителя напоминает зубец с кремлевской стены, а внизу их соединяет полукруг. В новом варианте он сохранил свои привычные черты, но утратил нижнюю часть. Согласно документу, заявка на новый товарный знак была подана в середине декабря 2025 года, а положительное решение о регистрации было принято Роспатентом в начале февраля текущего года. Впервые "Москвич" представил новый логотип во время презентации новых автомобилей М70 и М90, сообщало РИА Новости в декабре прошлого года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент, авто, москвич, автомобиль "москвич"