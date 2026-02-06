https://1prime.ru/20260206/moskvich-867237310.html
"Москвич" зарегистрировал новый товарный знак в России
бизнес
россия
роспатент
авто
москвич
автомобиль "москвич"
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Москвич" зарегистрировал в России новый товарный знак, представляющий из себя обновленную эмблему для своих автомобилей, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. Традиционная эмблема российского производителя напоминает зубец с кремлевской стены, а внизу их соединяет полукруг. В новом варианте он сохранил свои привычные черты, но утратил нижнюю часть. Согласно документу, заявка на новый товарный знак была подана в середине декабря 2025 года, а положительное решение о регистрации было принято Роспатентом в начале февраля текущего года. Впервые "Москвич" представил новый логотип во время презентации новых автомобилей М70 и М90, сообщало РИА Новости в декабре прошлого года.
