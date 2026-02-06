"Москвич" зарегистрировал новый товарный знак в России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-06T10:40+0300
2026-02-06T10:55+0300
бизнес
россия
роспатент
авто
москвич
автомобиль "москвич"
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Москвич" зарегистрировал в России новый товарный знак, представляющий из себя обновленную эмблему для своих автомобилей, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. Традиционная эмблема российского производителя напоминает зубец с кремлевской стены, а внизу их соединяет полукруг. В новом варианте он сохранил свои привычные черты, но утратил нижнюю часть. Согласно документу, заявка на новый товарный знак была подана в середине декабря 2025 года, а положительное решение о регистрации было принято Роспатентом в начале февраля текущего года. Впервые "Москвич" представил новый логотип во время презентации новых автомобилей М70 и М90, сообщало РИА Новости в декабре прошлого года.
бизнес, россия, роспатент, авто, москвич, автомобиль "москвич"
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент, Авто, Москвич, автомобиль "Москвич"
10:40 06.02.2026 (обновлено: 10:55 06.02.2026)
 
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Москвич" зарегистрировал в России новый товарный знак, представляющий из себя обновленную эмблему для своих автомобилей, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента.
Традиционная эмблема российского производителя напоминает зубец с кремлевской стены, а внизу их соединяет полукруг. В новом варианте он сохранил свои привычные черты, но утратил нижнюю часть.
Согласно документу, заявка на новый товарный знак была подана в середине декабря 2025 года, а положительное решение о регистрации было принято Роспатентом в начале февраля текущего года.
Впервые "Москвич" представил новый логотип во время презентации новых автомобилей М70 и М90, сообщало РИА Новости в декабре прошлого года.
 
