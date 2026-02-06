Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть выросли на ожидании новостей о переговорах США и Ирана - 06.02.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть выросли на ожидании новостей о переговорах США и Ирана
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу утром, инвесторы ожидают новостей о ходе предстоящих переговоров между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.42 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,55% относительно предыдущего закрытия - до 67,92 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 63,69 доллара. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации между США и Ираном, четвертым по величине производителем нефти в ОПЕК+. Позднее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сядут за стол переговоров, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. "Если переговоры зайдут в тупик, то премия за риск (на нефтяном рынке - ред.) снова возрастет", - приводит агентство Блумберг мнение руководителя отдела анализа рынка в Северной и Южной Америке компании Vortexa Ltd. Саманты Хартке (Samantha Hartke). Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и состоится впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций). Израиль тогда в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ.
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
ЭнергетикаРынокНефтьИРАНСШАТегеранАббас АракчиСтив УиткоффОПЕКМИД
 
 
