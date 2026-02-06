https://1prime.ru/20260206/neft-867234155.html

Цены на нефть выросли на ожидании новостей о переговорах США и Ирана

Цены на нефть выросли на ожидании новостей о переговорах США и Ирана - 06.02.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть выросли на ожидании новостей о переговорах США и Ирана

Цены на нефть растут в пятницу утром, инвесторы ожидают новостей о ходе предстоящих переговоров между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T08:30+0300

2026-02-06T08:30+0300

2026-02-06T08:30+0300

энергетика

рынок

нефть

иран

сша

тегеран

аббас аракчи

стив уиткофф

опек

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу утром, инвесторы ожидают новостей о ходе предстоящих переговоров между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.42 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,55% относительно предыдущего закрытия - до 67,92 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 63,69 доллара. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации между США и Ираном, четвертым по величине производителем нефти в ОПЕК+. Позднее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сядут за стол переговоров, чтобы решить существующие между Тегераном и Вашингтоном разногласия, связанные с иранской ядерной программой. "Если переговоры зайдут в тупик, то премия за риск (на нефтяном рынке - ред.) снова возрастет", - приводит агентство Блумберг мнение руководителя отдела анализа рынка в Северной и Южной Америке компании Vortexa Ltd. Саманты Хартке (Samantha Hartke). Встреча сторон, как заявили в Тегеране, пройдет в Маскате, столице Омана, и состоится впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года (Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций). Израиль тогда в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ.

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, нефть, иран, сша, тегеран, аббас аракчи, стив уиткофф, опек, мид