ЕС хочет изменить условия ограничений цен на российскую нефть
ЕС хочет изменить условия ограничений цен на российскую нефть - 06.02.2026, ПРАЙМ
ЕС хочет изменить условия ограничений цен на российскую нефть
Евросоюз хочет изменить условия ограничений цен российской нефти, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T20:09+0300
2026-02-06T20:09+0300
2026-02-06T20:09+0300
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Евросоюз хочет изменить условия ограничений цен российской нефти, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы нацелены изменить правила по потолку цен на нефть, чтобы обеспечить будущий полный запрет на морские услуги", - написала Каллас в соцсети X.
ЕС хочет изменить условия ограничений цен на российскую нефть
Каллас: Евросоюз хочет изменить условия ограничений цен на нефть из России