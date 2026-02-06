https://1prime.ru/20260206/neft-867256897.html

ЕС хочет изменить условия ограничений цен на российскую нефть

ЕС хочет изменить условия ограничений цен на российскую нефть - 06.02.2026, ПРАЙМ

ЕС хочет изменить условия ограничений цен на российскую нефть

Евросоюз хочет изменить условия ограничений цен российской нефти, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T20:09+0300

2026-02-06T20:09+0300

2026-02-06T20:09+0300

нефть

россия

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_14e2a879983e6d757ee04c2704ff3cdf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Евросоюз хочет изменить условия ограничений цен российской нефти, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы нацелены изменить правила по потолку цен на нефть, чтобы обеспечить будущий полный запрет на морские услуги", - написала Каллас в соцсети X.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, кая каллас, ес