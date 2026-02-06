Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушилин анонсировал запуск ж/д сообщения между ДНР и Ростовом-на-Дону - 06.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260206/poezda-867239717.html
Пушилин анонсировал запуск ж/д сообщения между ДНР и Ростовом-на-Дону
Пушилин анонсировал запуск ж/д сообщения между ДНР и Ростовом-на-Дону - 06.02.2026, ПРАЙМ
Пушилин анонсировал запуск ж/д сообщения между ДНР и Ростовом-на-Дону
Пригородное железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T11:37+0300
2026-02-06T11:37+0300
бизнес
россия
ростов-на-дону
ростовская область
донецк
денис пушилин
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83610/20/836102046_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_49fa6c7cfc12320c5f0fcb400d9522bc.jpg
ДОНЕЦК, 6 фев – ПРАЙМ. Пригородное железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а следующим этапом - из Донецка в Ростов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. &quot;Запустим пригородное сообщение между Иловайском и Ростовом-на-Дону, чтобы повысить уровень доступности транспортных услуг для жителей региона. Следующий шаг — продлить его и пустить поезд между Донецком и Ростовом-на-Дону&quot;, - написал Пушилин в своем канале на платформе MAX.Ранее министр транспорта ДНР Александр Бондаренко анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Ростовской областью и ДНР, чтобы упростить логистику перевозок. Сейчас из Донецка пассажирам приходится добираться с пересадками: сначала до станции "Успенская", затем в Таганрог или Ростов-на-Дону.
ростов-на-дону
ростовская область
донецк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83610/20/836102046_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_d386e0bf332562af71fc3a1243801e63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ростов-на-дону, ростовская область, донецк, денис пушилин, железнодорожный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Ростовская область, Донецк, Денис Пушилин, железнодорожный транспорт
11:37 06.02.2026
 
Пушилин анонсировал запуск ж/д сообщения между ДНР и Ростовом-на-Дону

Пушилин: ж/д сообщение между ДНР и Ростовской областью сначала запустят от Иловайска

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 6 фев – ПРАЙМ. Пригородное железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а следующим этапом - из Донецка в Ростов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Запустим пригородное сообщение между Иловайском и Ростовом-на-Дону, чтобы повысить уровень доступности транспортных услуг для жителей региона. Следующий шаг — продлить его и пустить поезд между Донецком и Ростовом-на-Дону", - написал Пушилин в своем канале на платформе MAX.

Ранее министр транспорта ДНР Александр Бондаренко анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Ростовской областью и ДНР, чтобы упростить логистику перевозок. Сейчас из Донецка пассажирам приходится добираться с пересадками: сначала до станции "Успенская", затем в Таганрог или Ростов-на-Дону.
 
БизнесРОССИЯРОСТОВ-НА-ДОНУРостовская областьДонецкДенис Пушилинжелезнодорожный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала