Пушилин анонсировал запуск ж/д сообщения между ДНР и Ростовом-на-Дону
Пушилин анонсировал запуск ж/д сообщения между ДНР и Ростовом-на-Дону
2026-02-06T11:37+0300
бизнес
россия
ростов-на-дону
ростовская область
донецк
денис пушилин
железнодорожный транспорт
ДОНЕЦК, 6 фев – ПРАЙМ. Пригородное железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а следующим этапом - из Донецка в Ростов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Запустим пригородное сообщение между Иловайском и Ростовом-на-Дону, чтобы повысить уровень доступности транспортных услуг для жителей региона. Следующий шаг — продлить его и пустить поезд между Донецком и Ростовом-на-Дону", - написал Пушилин в своем канале на платформе MAX.Ранее министр транспорта ДНР Александр Бондаренко анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Ростовской областью и ДНР, чтобы упростить логистику перевозок. Сейчас из Донецка пассажирам приходится добираться с пересадками: сначала до станции "Успенская", затем в Таганрог или Ростов-на-Дону.
