https://1prime.ru/20260206/poezda-867239717.html

Пушилин анонсировал запуск ж/д сообщения между ДНР и Ростовом-на-Дону

Пушилин анонсировал запуск ж/д сообщения между ДНР и Ростовом-на-Дону - 06.02.2026, ПРАЙМ

Пушилин анонсировал запуск ж/д сообщения между ДНР и Ростовом-на-Дону

Пригородное железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T11:37+0300

2026-02-06T11:37+0300

2026-02-06T11:37+0300

бизнес

россия

ростов-на-дону

ростовская область

донецк

денис пушилин

железнодорожный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83610/20/836102046_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_49fa6c7cfc12320c5f0fcb400d9522bc.jpg

ДОНЕЦК, 6 фев – ПРАЙМ. Пригородное железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а следующим этапом - из Донецка в Ростов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Запустим пригородное сообщение между Иловайском и Ростовом-на-Дону, чтобы повысить уровень доступности транспортных услуг для жителей региона. Следующий шаг — продлить его и пустить поезд между Донецком и Ростовом-на-Дону", - написал Пушилин в своем канале на платформе MAX.Ранее министр транспорта ДНР Александр Бондаренко анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Ростовской областью и ДНР, чтобы упростить логистику перевозок. Сейчас из Донецка пассажирам приходится добираться с пересадками: сначала до станции "Успенская", затем в Таганрог или Ростов-на-Дону.

ростов-на-дону

ростовская область

донецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ростов-на-дону, ростовская область, донецк, денис пушилин, железнодорожный транспорт