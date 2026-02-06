https://1prime.ru/20260206/poezda-867251308.html

Число задержанных из-за ЧП с вагонами поездов "Таврия" сократилось до шести

Число задержанных из-за ЧП с вагонами поездов "Таврия" сократилось до шести

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Количество задержанных пассажирских поездов "Таврия", курсирующих между Крымским полуостровом и городами материковой части России, сократилось, однако шесть составов еще следуют с отставанием от графика, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). "Движение по станции Кочетовка в Тамбовской области восстановлено. Однако в связи с происшествием некоторые поезда "Таврия" всё ещё следуют с отставанием от графика", - говорится в сообщении.Согласно данным перевозчика, по состоянию на 15.00 мск в связи с происшествием в Тамбовской области в сторону Крыма задерживаются пять поездов: четыре из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Так, из Москвы в Крым задерживаются следующие составы отправлением 5 февраля: поезд №028 Москва – Симферополь на 5 часов, поезд №068 Москва – Симферополь на 1 час, №092 Москва – Севастополь на 1 час. Еще один поезд отправлением 6 февраля №028 Москва – Симферополь задерживается на 2 часа. Из Санкт-Петербурга в Крым на 2,5 часа задерживается поезд №007 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 5 февраля. А из Крыма на 6,5 часов задерживается поезд №008 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 4 февраля. Как ранее сообщала "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), график отправления поездов южного направления из Москвы, нарушенный после схода грузовых вагонов в Тамбовской области, восстановлен. РЖД вечером в среду сообщили, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись. Движение было приостановлено. Из-за ЧП задерживались пассажирские поезда, а также отправление ряда поездов из Москвы. Железнодорожники восстановили движение поездов по обоим путям на станции в пятницу.

