https://1prime.ru/20260206/primore-867230301.html
В Приморье отменили рейсы местной авиации
В Приморье отменили рейсы местной авиации - 06.02.2026, ПРАЙМ
В Приморье отменили рейсы местной авиации
Рейсы местной авиации в Приморье в пятницу перенесены или отменены после сильного снегопада, сообщил региональный минтранс. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T03:58+0300
2026-02-06T03:58+0300
2026-02-06T05:00+0300
бизнес
владивосток
приморье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867230301.jpg?1770343236
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - ПРАЙМ. Рейсы местной авиации в Приморье в пятницу перенесены или отменены после сильного снегопада, сообщил региональный минтранс. В четверг по всему Приморью прошел сильный снегопад. Во Владивостоке с обеда началась метель, отмечались пробки до 10 баллов, грузовикам запретили въезд в город. "Отменен рейс Владивосток – Преображение – Владивосток. Пересен рейс на 8 февраля - Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Самарга – Агзу – Самарга – Светлая – Усть-Соболевка – Амгу – Терней. Перенесены рейсы на 7 февраля: Владивосток – Дальнегорск – Владивосток, Дальнегорск – Светлая – Дальнегорск", - говорится в сообщении минтранса Приморья. Отмечается, что автобусы по межмуниципальным маршрутам ходят по расписанию.
владивосток
приморье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, владивосток, приморье
Бизнес, Владивосток, Приморье
В Приморье отменили рейсы местной авиации
В Приморье отменили рейсы местной авиации из-за снегопада
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - ПРАЙМ. Рейсы местной авиации в Приморье в пятницу перенесены или отменены после сильного снегопада, сообщил региональный минтранс.
В четверг по всему Приморью прошел сильный снегопад. Во Владивостоке с обеда началась метель, отмечались пробки до 10 баллов, грузовикам запретили въезд в город.
"Отменен рейс Владивосток – Преображение – Владивосток. Пересен рейс на 8 февраля - Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Самарга – Агзу – Самарга – Светлая – Усть-Соболевка – Амгу – Терней. Перенесены рейсы на 7 февраля: Владивосток – Дальнегорск – Владивосток, Дальнегорск – Светлая – Дальнегорск", - говорится в сообщении минтранса Приморья.
Отмечается, что автобусы по межмуниципальным маршрутам ходят по расписанию.