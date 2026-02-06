https://1prime.ru/20260206/primore-867230301.html

В Приморье отменили рейсы местной авиации

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - ПРАЙМ. Рейсы местной авиации в Приморье в пятницу перенесены или отменены после сильного снегопада, сообщил региональный минтранс. В четверг по всему Приморью прошел сильный снегопад. Во Владивостоке с обеда началась метель, отмечались пробки до 10 баллов, грузовикам запретили въезд в город. "Отменен рейс Владивосток – Преображение – Владивосток. Пересен рейс на 8 февраля - Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Самарга – Агзу – Самарга – Светлая – Усть-Соболевка – Амгу – Терней. Перенесены рейсы на 7 февраля: Владивосток – Дальнегорск – Владивосток, Дальнегорск – Светлая – Дальнегорск", - говорится в сообщении минтранса Приморья. Отмечается, что автобусы по межмуниципальным маршрутам ходят по расписанию.

