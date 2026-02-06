Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - ПРАЙМ. Рейсы местной авиации в Приморье в пятницу перенесены или отменены после сильного снегопада, сообщил региональный минтранс. В четверг по всему Приморью прошел сильный снегопад. Во Владивостоке с обеда началась метель, отмечались пробки до 10 баллов, грузовикам запретили въезд в город. "Отменен рейс Владивосток – Преображение – Владивосток. Пересен рейс на 8 февраля - Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Самарга – Агзу – Самарга – Светлая – Усть-Соболевка – Амгу – Терней. Перенесены рейсы на 7 февраля: Владивосток – Дальнегорск – Владивосток, Дальнегорск – Светлая – Дальнегорск", - говорится в сообщении минтранса Приморья. Отмечается, что автобусы по межмуниципальным маршрутам ходят по расписанию.
03:58 06.02.2026 (обновлено: 05:00 06.02.2026)
 
В Приморье отменили рейсы местной авиации

В Приморье отменили рейсы местной авиации из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - ПРАЙМ. Рейсы местной авиации в Приморье в пятницу перенесены или отменены после сильного снегопада, сообщил региональный минтранс.
В четверг по всему Приморью прошел сильный снегопад. Во Владивостоке с обеда началась метель, отмечались пробки до 10 баллов, грузовикам запретили въезд в город.
"Отменен рейс Владивосток – Преображение – Владивосток. Пересен рейс на 8 февраля - Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Самарга – Агзу – Самарга – Светлая – Усть-Соболевка – Амгу – Терней. Перенесены рейсы на 7 февраля: Владивосток – Дальнегорск – Владивосток, Дальнегорск – Светлая – Дальнегорск", - говорится в сообщении минтранса Приморья.
Отмечается, что автобусы по межмуниципальным маршрутам ходят по расписанию.
 
Заголовок открываемого материала