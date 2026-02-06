https://1prime.ru/20260206/rossija-867232383.html

В России впервые появились сертифицированные функциональные продукты

В России впервые появились сертифицированные функциональные продукты - 06.02.2026, ПРАЙМ

В России впервые появились сертифицированные функциональные продукты

Сертифицированные функциональные продукты и напитки впервые появились в России в 2025 году: Роскачество за год подтвердило соответствие 99 продуктов от восьми... | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T06:47+0300

2026-02-06T06:47+0300

2026-02-06T06:47+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867232383.jpg?1770349628

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Сертифицированные функциональные продукты и напитки впервые появились в России в 2025 году: Роскачество за год подтвердило соответствие 99 продуктов от восьми отечественных производителей требованиям функционального питания, рассказали РИА Новости в организации. Функциональные продукты содержат в составе большое количество полезных веществ, среди которых белок, пищевые волокна, витамины или минеральные вещества. При этом их концентрация должна быть не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии. "В 2025 году на российском рынке впервые появились сертифицированные функциональные продукты и напитки. Орган по сертификации "Роскачество - Функциональное питание" за первый год работы подтвердил функциональность 99 товаров от 8 отечественных производителей", - рассказали в организации. Там напомнили, что первый "функциональный" сертификат получил производитель хлеба из Санкт-Петербурга в апреле 2025 года. Затем в течение года соответствие подтвердили и другие продукты, среди которых хлебцы, печенье, конфеты, шоколад, мороженое, лимонады, сухие завтраки и амарантовая крупа. При проведении сертификации товаров эксперты организации проверяют документы, выезжают на производство для аудита и отбора образцов, которые затем проходят лабораторные исследования на наличие и концентрацию жизненно важных и полезных веществ. Только после успешного прохождения всех этапов проверки продукция получает статус функциональной, а производитель - право наносить на упаковку соответствующий знак и информацию о том, что товар является источником полезных веществ или содержит их в большом количестве.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, роскачество