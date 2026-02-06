Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России впервые появились сертифицированные функциональные продукты - 06.02.2026, ПРАЙМ
В России впервые появились сертифицированные функциональные продукты
В России впервые появились сертифицированные функциональные продукты - 06.02.2026, ПРАЙМ
В России впервые появились сертифицированные функциональные продукты
Сертифицированные функциональные продукты и напитки впервые появились в России в 2025 году: Роскачество за год подтвердило соответствие 99 продуктов от восьми... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T06:47+0300
2026-02-06T06:47+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
роскачество
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Сертифицированные функциональные продукты и напитки впервые появились в России в 2025 году: Роскачество за год подтвердило соответствие 99 продуктов от восьми отечественных производителей требованиям функционального питания, рассказали РИА Новости в организации. Функциональные продукты содержат в составе большое количество полезных веществ, среди которых белок, пищевые волокна, витамины или минеральные вещества. При этом их концентрация должна быть не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии. "В 2025 году на российском рынке впервые появились сертифицированные функциональные продукты и напитки. Орган по сертификации "Роскачество - Функциональное питание" за первый год работы подтвердил функциональность 99 товаров от 8 отечественных производителей", - рассказали в организации. Там напомнили, что первый "функциональный" сертификат получил производитель хлеба из Санкт-Петербурга в апреле 2025 года. Затем в течение года соответствие подтвердили и другие продукты, среди которых хлебцы, печенье, конфеты, шоколад, мороженое, лимонады, сухие завтраки и амарантовая крупа. При проведении сертификации товаров эксперты организации проверяют документы, выезжают на производство для аудита и отбора образцов, которые затем проходят лабораторные исследования на наличие и концентрацию жизненно важных и полезных веществ. Только после успешного прохождения всех этапов проверки продукция получает статус функциональной, а производитель - право наносить на упаковку соответствующий знак и информацию о том, что товар является источником полезных веществ или содержит их в большом количестве.
санкт-петербург
бизнес, россия, санкт-петербург, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Роскачество
06:47 06.02.2026
 
В России впервые появились сертифицированные функциональные продукты

Роскачество в 2025 году подтвердило функциональность 99 продуктов и напитков

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Сертифицированные функциональные продукты и напитки впервые появились в России в 2025 году: Роскачество за год подтвердило соответствие 99 продуктов от восьми отечественных производителей требованиям функционального питания, рассказали РИА Новости в организации.
Функциональные продукты содержат в составе большое количество полезных веществ, среди которых белок, пищевые волокна, витамины или минеральные вещества. При этом их концентрация должна быть не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии.
"В 2025 году на российском рынке впервые появились сертифицированные функциональные продукты и напитки. Орган по сертификации "Роскачество - Функциональное питание" за первый год работы подтвердил функциональность 99 товаров от 8 отечественных производителей", - рассказали в организации.
Там напомнили, что первый "функциональный" сертификат получил производитель хлеба из Санкт-Петербурга в апреле 2025 года. Затем в течение года соответствие подтвердили и другие продукты, среди которых хлебцы, печенье, конфеты, шоколад, мороженое, лимонады, сухие завтраки и амарантовая крупа.
При проведении сертификации товаров эксперты организации проверяют документы, выезжают на производство для аудита и отбора образцов, которые затем проходят лабораторные исследования на наличие и концентрацию жизненно важных и полезных веществ.
Только после успешного прохождения всех этапов проверки продукция получает статус функциональной, а производитель - право наносить на упаковку соответствующий знак и информацию о том, что товар является источником полезных веществ или содержит их в большом количестве.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРоскачество
 
 
