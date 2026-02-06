https://1prime.ru/20260206/spg-867236752.html

Медведев назвал решение ЕС запретить импорт СПГ из России идиотским

энергетика

газ

сша

дмитрий медведев

ес

совбез

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84314/31/843143144_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bea3970133a1111b788aa258c1434aeb.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал идиотским решение Евросоюза о полном запрете импорта сжиженного природного газа из России с 2027 года. "Пока в США бушуют нешуточные геополитические страсти вокруг островка (финансиста Джеффри - ред.) Эпштейна, Евросоюз остаётся островом "спокойствия" – зоной глубокой умственной отсталости (идиотии). Страдая от очередного приступа того, что в психиатрии называют самоповреждающим поведением, буквально несколько дней назад еэсовская верхушка ввела в действие регламент о полном запрете импорта по заключённым долгосрочным контрактам российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года", - написал Медведев в своем канале на платформе MAX.

газ, сша, дмитрий медведев, ес, совбез, единая россия