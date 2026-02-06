Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев назвал решение ЕС запретить импорт СПГ из России идиотским
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал идиотским решение Евросоюза о полном запрете импорта сжиженного природного газа из России с 2027 года. "Пока в США бушуют нешуточные геополитические страсти вокруг островка (финансиста Джеффри - ред.) Эпштейна, Евросоюз остаётся островом "спокойствия" – зоной глубокой умственной отсталости (идиотии). Страдая от очередного приступа того, что в психиатрии называют самоповреждающим поведением, буквально несколько дней назад еэсовская верхушка ввела в действие регламент о полном запрете импорта по заключённым долгосрочным контрактам российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года", - написал Медведев в своем канале на платформе MAX.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал идиотским решение Евросоюза о полном запрете импорта сжиженного природного газа из России с 2027 года.
"Пока в США бушуют нешуточные геополитические страсти вокруг островка (финансиста Джеффри - ред.) Эпштейна, Евросоюз остаётся островом "спокойствия" – зоной глубокой умственной отсталости (идиотии). Страдая от очередного приступа того, что в психиатрии называют самоповреждающим поведением, буквально несколько дней назад еэсовская верхушка ввела в действие регламент о полном запрете импорта по заключённым долгосрочным контрактам российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года", - написал Медведев в своем канале на платформе MAX.
 
ЭнергетикаГазСШАДмитрий МедведевЕССовбезЕдиная Россия
 
 
