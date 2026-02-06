https://1prime.ru/20260206/tadzhikistan-867250748.html

Таджикистан пока не планирует вступать в ЕАЭС и БРИКС, заявил глав МИД

Таджикистан пока не планирует вступать в ЕАЭС и БРИКС, заявил глав МИД - 06.02.2026, ПРАЙМ

Таджикистан пока не планирует вступать в ЕАЭС и БРИКС, заявил глав МИД

Таджикистан в ближайшее время не планирует вступать ни в Евразийский экономической союз, ни в БРИКС, завил на брифинге глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T15:28+0300

2026-02-06T15:28+0300

2026-02-06T15:28+0300

экономика

мировая экономика

таджикистан

еаэс

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/38/842323885_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_7f545455453bd28ea7181a197beaa5d1.jpg

ДУШАНБЕ, 6 фев - ПРАЙМ. Таджикистан в ближайшее время не планирует вступать ни в Евразийский экономической союз, ни в БРИКС, завил на брифинге глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин. "Таджикистан в ближайшее время не собирается вступать ни в ЕАЭС, ни в БРИКС, даже в качестве наблюдателей", - сказал он. По словам министра, Таджикистан сотрудничает со всеми странами, входящими эти организации. Минторг Таджикистана, назначенный правительством страны ведомством по рассмотрению вопроса целесообразности вступления страны в ЕАЭС, рассматривает его с 2014 года, добавил глава МИД.

https://1prime.ru/20251015/peskov-863542006.html

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, таджикистан, еаэс, брикс