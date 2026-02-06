https://1prime.ru/20260206/tadzhikistan-867250748.html
Таджикистан пока не планирует вступать в ЕАЭС и БРИКС, заявил глав МИД
2026-02-06T15:28+0300
ДУШАНБЕ, 6 фев - ПРАЙМ. Таджикистан в ближайшее время не планирует вступать ни в Евразийский экономической союз, ни в БРИКС, завил на брифинге глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин. "Таджикистан в ближайшее время не собирается вступать ни в ЕАЭС, ни в БРИКС, даже в качестве наблюдателей", - сказал он. По словам министра, Таджикистан сотрудничает со всеми странами, входящими эти организации. Минторг Таджикистана, назначенный правительством страны ведомством по рассмотрению вопроса целесообразности вступления страны в ЕАЭС, рассматривает его с 2014 года, добавил глава МИД.
