Таджикистан пока не планирует вступать в ЕАЭС и БРИКС, заявил глав МИД - 06.02.2026
Таджикистан пока не планирует вступать в ЕАЭС и БРИКС, заявил глав МИД
Таджикистан пока не планирует вступать в ЕАЭС и БРИКС, заявил глав МИД - 06.02.2026, ПРАЙМ
Таджикистан пока не планирует вступать в ЕАЭС и БРИКС, заявил глав МИД
Таджикистан в ближайшее время не планирует вступать ни в Евразийский экономической союз, ни в БРИКС, завил на брифинге глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин. | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T15:28+0300
2026-02-06T15:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/38/842323885_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_7f545455453bd28ea7181a197beaa5d1.jpg
ДУШАНБЕ, 6 фев - ПРАЙМ. Таджикистан в ближайшее время не планирует вступать ни в Евразийский экономической союз, ни в БРИКС, завил на брифинге глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин. "Таджикистан в ближайшее время не собирается вступать ни в ЕАЭС, ни в БРИКС, даже в качестве наблюдателей", - сказал он. По словам министра, Таджикистан сотрудничает со всеми странами, входящими эти организации. Минторг Таджикистана, назначенный правительством страны ведомством по рассмотрению вопроса целесообразности вступления страны в ЕАЭС, рассматривает его с 2014 года, добавил глава МИД.
15:28 06.02.2026
 
Таджикистан пока не планирует вступать в ЕАЭС и БРИКС, заявил глав МИД

ДУШАНБЕ, 6 фев - ПРАЙМ. Таджикистан в ближайшее время не планирует вступать ни в Евразийский экономической союз, ни в БРИКС, завил на брифинге глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин.
"Таджикистан в ближайшее время не собирается вступать ни в ЕАЭС, ни в БРИКС, даже в качестве наблюдателей", - сказал он.
По словам министра, Таджикистан сотрудничает со всеми странами, входящими эти организации.
Минторг Таджикистана, назначенный правительством страны ведомством по рассмотрению вопроса целесообразности вступления страны в ЕАЭС, рассматривает его с 2014 года, добавил глава МИД.
