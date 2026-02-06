Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ТОКИО, 6 фев - ПРАЙМ. Японская Toyota Motor объявила о перестановках в руководстве, согласно которым действующий президент Кодзи Сато перейдёт на пост заместителя председателя правления и нового директора по отраслевому развитию, а исполнительный директор Кэнта Кон станет президентом компании и ее генеральным директором. "Эти кадровые изменения направлены на ускорение принятия управленческих решений с учетом изменений во внешней и внутренней среде, а также на формирование структуры, позволяющей Toyota в полной мере выполнять свою миссию "служения промышленности", - указывается в заявлении автоконцерна, с которым ознакомилось РИА Новости. Toyota также пояснила, что данные кадровые перестановки учитывают необходимость усиления отраслевого и межотраслевого сотрудничества на фоне жёсткой конкуренции в мировой автомобильной промышленности, а также задачи по повышению прибыльности и снижению точки безубыточности внутри компании.
09:05 06.02.2026
 
Toyota объявила о перестановках в руководстве

Toyota Motor объявила о перестановках в руководстве и назначении нового главы

ТОКИО, 6 фев - ПРАЙМ. Японская Toyota Motor объявила о перестановках в руководстве, согласно которым действующий президент Кодзи Сато перейдёт на пост заместителя председателя правления и нового директора по отраслевому развитию, а исполнительный директор Кэнта Кон станет президентом компании и ее генеральным директором.
"Эти кадровые изменения направлены на ускорение принятия управленческих решений с учетом изменений во внешней и внутренней среде, а также на формирование структуры, позволяющей Toyota в полной мере выполнять свою миссию "служения промышленности", - указывается в заявлении автоконцерна, с которым ознакомилось РИА Новости.
Toyota также пояснила, что данные кадровые перестановки учитывают необходимость усиления отраслевого и межотраслевого сотрудничества на фоне жёсткой конкуренции в мировой автомобильной промышленности, а также задачи по повышению прибыльности и снижению точки безубыточности внутри компании.
 
