Чистая прибыль Toyota за девять месяцев упала на 26 процентов
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. по итогам первых трёх кварталов (с 1 апреля по 31 декабря) 2025-2026 финансового года снизилась на 26,1% в годовом выражении и составила 3,03 триллиона иен (19,3 миллиарда долларов), сообщила компания в своем отчете. Разводненная прибыль в пересчете на акцию снизилась до 232,55 иены (1,48 доллара) с 307,95 иены за аналогичный период предыдущего финансового года. Выручка компании в годовом выражении увеличилась на 6,8% - до 38,088 триллиона иен (242,9 миллиарда долларов), а операционная прибыль снизилась на 13,1%, до 3,197 триллиона иен (20,4 миллиарда долларов). По итогам третьего квартала финансового года чистая прибыль Toyota уменьшилась в 1,7 раза в годовом исчислении - до 1,257 триллиона иен (около 8 миллиардов долларов). Выручка поднялась на 8,6% - до 13,457 триллиона иен (85,8 миллиарда долларов), а операционная прибыль уменьшилась на 2%, до 1,191 триллиона иен (7,6 миллиарда долларов). Мировые продажи компании за три квартала составили 7,302 миллиона автомобилей, что на 4,3% больше показателя годичной давности. Продажи за третий квартал финансового года увеличились в годовом выражении на 3% и составили 2,519 миллиона автомобилей. Компания планирует по итогам текущего финансового года суммарно продать 9,75 миллиона автомобилей. По итогам текущего финансового года Toyota прогнозирует выручку на уровне 50 триллионов иен (318,9 миллиарда долларов). Операционная прибыль, согласно прогнозу, составит 3,8 триллиона иен (24,2 миллиарда долларов), а чистая прибыль - 3,57 триллиона иен (22,8 миллиардов долларов). Все прогнозы были повышены. Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти. Штат составляет более 390 тысяч сотрудников.
Чистая прибыль Toyota за девять месяцев упала на 26 процентов

© РИА Новости . Алексей Куденко
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. по итогам первых трёх кварталов (с 1 апреля по 31 декабря) 2025-2026 финансового года снизилась на 26,1% в годовом выражении и составила 3,03 триллиона иен (19,3 миллиарда долларов), сообщила компания в своем отчете.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию снизилась до 232,55 иены (1,48 доллара) с 307,95 иены за аналогичный период предыдущего финансового года. Выручка компании в годовом выражении увеличилась на 6,8% - до 38,088 триллиона иен (242,9 миллиарда долларов), а операционная прибыль снизилась на 13,1%, до 3,197 триллиона иен (20,4 миллиарда долларов).
По итогам третьего квартала финансового года чистая прибыль Toyota уменьшилась в 1,7 раза в годовом исчислении - до 1,257 триллиона иен (около 8 миллиардов долларов). Выручка поднялась на 8,6% - до 13,457 триллиона иен (85,8 миллиарда долларов), а операционная прибыль уменьшилась на 2%, до 1,191 триллиона иен (7,6 миллиарда долларов).
Мировые продажи компании за три квартала составили 7,302 миллиона автомобилей, что на 4,3% больше показателя годичной давности. Продажи за третий квартал финансового года увеличились в годовом выражении на 3% и составили 2,519 миллиона автомобилей. Компания планирует по итогам текущего финансового года суммарно продать 9,75 миллиона автомобилей.
По итогам текущего финансового года Toyota прогнозирует выручку на уровне 50 триллионов иен (318,9 миллиарда долларов). Операционная прибыль, согласно прогнозу, составит 3,8 триллиона иен (24,2 миллиарда долларов), а чистая прибыль - 3,57 триллиона иен (22,8 миллиардов долларов). Все прогнозы были повышены.
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти. Штат составляет более 390 тысяч сотрудников.
