В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света - 06.02.2026
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света - 06.02.2026
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской и Днепропетровской областях на Украине, сообщила в пятницу украинская энергетическая компания ДТЭК. | 06.02.2026
2026-02-06T14:55+0300
2026-02-06T15:13+0300
энергетика
украина
денис шмыгаль
в мире
укрэнерго
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской и Днепропетровской областях на Украине, сообщила в пятницу украинская энергетическая компания ДТЭК. "Одесская и Днепропетровская области: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Также о введении экстренных отключений в Черновецкой области сообщили в "Черновцыоблэнерго". Позднее энергокомпании в Житомирской и Черкасской областях также сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии.Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
14:55 06.02.2026 (обновлено: 15:13 06.02.2026)
 
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

Линии электропередач на Украине
Линии электропередач на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской и Днепропетровской областях на Украине, сообщила в пятницу украинская энергетическая компания ДТЭК.
"Одесская и Днепропетровская области: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Также о введении экстренных отключений в Черновецкой области сообщили в "Черновцыоблэнерго".
Позднее энергокомпании в Житомирской и Черкасской областях также сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
 
