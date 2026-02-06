https://1prime.ru/20260206/ukraina-867249384.html
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской и Днепропетровской областях на Украине, сообщила в пятницу украинская энергетическая компания ДТЭК. "Одесская и Днепропетровская области: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Также о введении экстренных отключений в Черновецкой области сообщили в "Черновцыоблэнерго". Позднее энергокомпании в Житомирской и Черкасской областях также сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии.Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
