https://1prime.ru/20260206/ukraina-867249384.html

В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света - 06.02.2026, ПРАЙМ

В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской и Днепропетровской областях на Украине, сообщила в пятницу украинская энергетическая компания ДТЭК. | 06.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-06T14:55+0300

2026-02-06T14:55+0300

2026-02-06T15:13+0300

энергетика

украина

денис шмыгаль

в мире

укрэнерго

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543895_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2cf490799c22c5930563ef37fe5a6ef0.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Экстренные отключения электроэнергии введены в Одесской и Днепропетровской областях на Украине, сообщила в пятницу украинская энергетическая компания ДТЭК. "Одесская и Днепропетровская области: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Также о введении экстренных отключений в Черновецкой области сообщили в "Черновцыоблэнерго". Позднее энергокомпании в Житомирской и Черкасской областях также сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии.Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, денис шмыгаль, в мире, укрэнерго