Аналитик оценил сроки выхода Венесуэлы на достижимый максимум добычи нефти

2026-02-06T08:15+0300

2026-02-06T08:15+0300

2026-02-06T09:37+0300

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Потенциально достижимый максимум добычи нефти для Венесуэлы - это порядка 3-3,5 миллиона баррелей в сутки; потребуется порядка 15 лет и 150-200 миллиардов долларов, чтобы выйти на такой уровень, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Ее потенциально достижимый максимум – 3,0-3,5 миллиона баррелей в сутки. На таком уровне она была в 1990-е годы", - сказал аналитик, говоря о нефтедобыче в Венесуэле. Белогорьев отметил, что на последнем пике 2012-2015 годов добыча нефти в стране достигала 2,6-2,8 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году, до декабрьского спада, Венесуэла, по собственным данным, восстановила добычу до 1,14 миллиона баррелей в сутки. По международным оценкам, она осталась в пределах 1 миллиона, но это все равно лучший показатель с начала 2019 года. "Чтобы выйти на уровень выше 3 миллионов баррелей в сутки, потребуется около 15 лет, если начать масштабные инвестиции сегодня, на 2 миллиона баррелей в сутки можно выйти в течение пяти лет", - добавил аналитик. По его словам, предельно ожидаемый рост добычи в 2026-2027 годах может составить до 1,3-1,5 миллиона баррелей в сутки. "Отрасль находится в тяжелом состоянии: нужны не только большие деньги, но и технологии, масштабное обновление основных фондов, в том числе самой базовой инфраструктуры, и восстановление утраченного кадрового потенциала. Чтобы выйти на добычу выше 3 миллионов баррелей в сутки, потребуется порядка 150-200 миллиардов долларов, но это пока очень приблизительные оценки", - сказал также Белогорьев. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. Хотя, в целом, американские компании могут обеспечить такой объем инвестиций, сейчас они этого не хотят, отметил Белогорьев. Кроме Chevron, которая единственная никогда по-настоящему не уходила из страны, все остальные крайне осторожны в отношении Венесуэлы и ждут серьезных политических гарантий от своего правительства, добавил он. Кроме того, текущая ценовая конъюнктура на мировом рынке не способствует инвестициям в столь рискованные проекты, поэтому вряд ли стоит ожидать серьезных инвестиционных решений в 2026 году, заключил аналитик.

