Курс юаня к рублю вырос в первые часы торгов

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты незначительно растет к рублю в первые часы торгов пятницы, демонстрируя моментами высокую волатильность, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.59 мск рос на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,08 рубля. Немногим позже старта торгов юань резко подскакивал до 11,32 рубля на пике, но за последующие несколько минут он растерял почти весь рост, вернувшись к значениям, предшествовавшим скачку его стоимости. "Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дни способствует дефицит триггеров - ни явных прорывов, ни обострения разногласий по итогам завершившихся переговоров по Украине не случилось, значимых подвижек на рынке нефти также нет. Оказывает определенную поддержку рублю, хотя, впрочем, и не меняет принципиально расклад сил на рынке, корректировка объемов продаж валюты Банком России - регулятор сократит их до 16,5 миллиарда рублей с 17,4 миллиарда рублей в день, но за счет большего числа рабочих дней предложит рынку в этом месяце больше валюты", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ. Эксперт рассчитывает, что курс юаня продолжит оставаться в нижней части целевого диапазона 10,8-11,5 рубля.

