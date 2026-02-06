Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю вырос в первые часы торгов - 06.02.2026, ПРАЙМ
Китайский юань
https://1prime.ru/20260206/yuan-867240679.html
Курс юаня к рублю вырос в первые часы торгов
Курс юаня к рублю вырос в первые часы торгов - 06.02.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю вырос в первые часы торгов
Курс китайской валюты незначительно растет к рублю в первые часы торгов пятницы, демонстрируя моментами высокую волатильность, следует из данных Московской... | 06.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-06T12:07+0300
2026-02-06T12:08+0300
китайский юань
рынок
торги
украина
евгений локтюхов
банк россия
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты незначительно растет к рублю в первые часы торгов пятницы, демонстрируя моментами высокую волатильность, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.59 мск рос на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,08 рубля. Немногим позже старта торгов юань резко подскакивал до 11,32 рубля на пике, но за последующие несколько минут он растерял почти весь рост, вернувшись к значениям, предшествовавшим скачку его стоимости. "Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дни способствует дефицит триггеров - ни явных прорывов, ни обострения разногласий по итогам завершившихся переговоров по Украине не случилось, значимых подвижек на рынке нефти также нет. Оказывает определенную поддержку рублю, хотя, впрочем, и не меняет принципиально расклад сил на рынке, корректировка объемов продаж валюты Банком России - регулятор сократит их до 16,5 миллиарда рублей с 17,4 миллиарда рублей в день, но за счет большего числа рабочих дней предложит рынку в этом месяце больше валюты", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ. Эксперт рассчитывает, что курс юаня продолжит оставаться в нижней части целевого диапазона 10,8-11,5 рубля.
украина
рынок, торги, украина, евгений локтюхов, банк россия, псб
Китайский юань, Рынок, Торги, УКРАИНА, Евгений Локтюхов, банк Россия, ПСБ
12:07 06.02.2026 (обновлено: 12:08 06.02.2026)
 
Курс юаня к рублю вырос в первые часы торгов

Курс юаня незначительно вырос к рублю в первые часы торгов на Мосбирже

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты незначительно растет к рублю в первые часы торгов пятницы, демонстрируя моментами высокую волатильность, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.59 мск рос на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,08 рубля.
Немногим позже старта торгов юань резко подскакивал до 11,32 рубля на пике, но за последующие несколько минут он растерял почти весь рост, вернувшись к значениям, предшествовавшим скачку его стоимости.
"Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дни способствует дефицит триггеров - ни явных прорывов, ни обострения разногласий по итогам завершившихся переговоров по Украине не случилось, значимых подвижек на рынке нефти также нет. Оказывает определенную поддержку рублю, хотя, впрочем, и не меняет принципиально расклад сил на рынке, корректировка объемов продаж валюты Банком России - регулятор сократит их до 16,5 миллиарда рублей с 17,4 миллиарда рублей в день, но за счет большего числа рабочих дней предложит рынку в этом месяце больше валюты", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
Эксперт рассчитывает, что курс юаня продолжит оставаться в нижней части целевого диапазона 10,8-11,5 рубля.
 
Китайский юаньРынокТоргиУКРАИНАЕвгений Локтюховбанк РоссияПСБ
 
 
