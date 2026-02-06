Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление после удара ВС России - 06.02.2026
Спецоперация на Украине
На Западе сделали громкое заявление после удара ВС России
На Западе сделали громкое заявление после удара ВС России
МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский может в любой момент остановить удары ВС России, если согласится заключить мир, написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X. "Зеленский может заключить мир, чтобы остановить это (удары - Прим.ред), в любой момент, когда он захочет", — говорится в публикации.Так профессор отреагировал на выпад генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес Москвы, раскритиковавшего ее за атаки на украинские энергетические объекты.Накануне Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам, используемым украинской армией.В ведомстве подчеркивали, что это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру.
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, НАТО
МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский может в любой момент остановить удары ВС России, если согласится заключить мир, написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X.

"Зеленский может заключить мир, чтобы остановить это (удары - Прим.ред), в любой момент, когда он захочет", — говорится в публикации.
Так профессор отреагировал на выпад генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес Москвы, раскритиковавшего ее за атаки на украинские энергетические объекты.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам, используемым украинской армией.

В ведомстве подчеркивали, что это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру.
