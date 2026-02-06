https://1prime.ru/20260206/zelenskiy-867239341.html

На Западе сделали громкое заявление после удара ВС России

спецоперация на украине

владимир зеленский

всу

вс рф

нато

МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский может в любой момент остановить удары ВС России, если согласится заключить мир, написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X. "Зеленский может заключить мир, чтобы остановить это (удары - Прим.ред), в любой момент, когда он захочет", — говорится в публикации.Так профессор отреагировал на выпад генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес Москвы, раскритиковавшего ее за атаки на украинские энергетические объекты.Накануне Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам, используемым украинской армией.В ведомстве подчеркивали, что это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру.

