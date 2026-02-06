На Западе сделали громкое заявление после удара ВС России
Малинен: Зеленский может остановить удары ВС РФ, заключив мир
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский может в любой момент остановить удары ВС России, если согласится заключить мир, написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Зеленский может заключить мир, чтобы остановить это (удары - Прим.ред), в любой момент, когда он захочет", — говорится в публикации.
Так профессор отреагировал на выпад генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес Москвы, раскритиковавшего ее за атаки на украинские энергетические объекты.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам, используемым украинской армией.
В ведомстве подчеркивали, что это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру.
