"Зона смерти": Сырский сообщил западным СМИ об особой угрозе от России

Командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о значительной угрозе, исходящей от России, сообщает немецкое издание Die Zeit. | 07.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о значительной угрозе, исходящей от России, сообщает немецкое издание Die Zeit."С начала войны опасность для украинских солдат на передовой возросла увеличилась," — отмечается в материале.В статье, ссылаясь на слова главнокомандующего ВСУ, уточняется, утверждается на сегодняшний день российская угроза для украинских военных значительно возросла."Главнокомандующий Украины Александр Сырский указал на растущую зону опасности для солдат на передовой. Солдаты на передовой сегодня находятся в большей опасности, чем в начале войны. Технологический прогресс в производстве дронов обеспечил называемую зону смерти: солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину", — говорится в материале.Согласно информации Министерства обороны, за последнюю неделю российские войска провели один массированный и пять групповых ударов в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В результате вооруженные силы России освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, а также Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за прошедшую неделю составили более 9080 военнослужащих.

украина, харьковская область, запорожская область, всу, россия