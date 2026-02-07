Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зона смерти": Сырский сообщил западным СМИ об особой угрозе от России - 07.02.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Зона смерти": Сырский сообщил западным СМИ об особой угрозе от России
Командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о значительной угрозе, исходящей от России, сообщает немецкое издание Die Zeit. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T07:52+0300
2026-02-07T07:52+0300
спецоперация на украине
украина
харьковская область
запорожская область
всу
россия
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о значительной угрозе, исходящей от России, сообщает немецкое издание Die Zeit."С начала войны опасность для украинских солдат на передовой возросла увеличилась," — отмечается в материале.В статье, ссылаясь на слова главнокомандующего ВСУ, уточняется, утверждается на сегодняшний день российская угроза для украинских военных значительно возросла."Главнокомандующий Украины Александр Сырский указал на растущую зону опасности для солдат на передовой. Солдаты на передовой сегодня находятся в большей опасности, чем в начале войны. Технологический прогресс в производстве дронов обеспечил называемую зону смерти: солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину", — говорится в материале.Согласно информации Министерства обороны, за последнюю неделю российские войска провели один массированный и пять групповых ударов в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В результате вооруженные силы России освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, а также Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за прошедшую неделю составили более 9080 военнослужащих.
украина
харьковская область
запорожская область
украина, харьковская область, запорожская область, всу, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Харьковская область, Запорожская область, ВСУ, РОССИЯ
07:52 07.02.2026
 
"Зона смерти": Сырский сообщил западным СМИ об особой угрозе от России

Die Zeit: Сырский предупредил о возросшей угрозе со стороны России

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о значительной угрозе, исходящей от России, сообщает немецкое издание Die Zeit.
"С начала войны опасность для украинских солдат на передовой возросла увеличилась," — отмечается в материале.
В статье, ссылаясь на слова главнокомандующего ВСУ, уточняется, утверждается на сегодняшний день российская угроза для украинских военных значительно возросла.
"Главнокомандующий Украины Александр Сырский указал на растущую зону опасности для солдат на передовой. Солдаты на передовой сегодня находятся в большей опасности, чем в начале войны. Технологический прогресс в производстве дронов обеспечил называемую зону смерти: солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину", — говорится в материале.
Согласно информации Министерства обороны, за последнюю неделю российские войска провели один массированный и пять групповых ударов в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В результате вооруженные силы России освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, а также Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за прошедшую неделю составили более 9080 военнослужащих.
"На последнем издыхании": в США заявили о катастрофе в зоне СВО
07:38
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАХарьковская областьЗапорожская областьВСУРОССИЯ
 
 
