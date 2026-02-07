Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол рассказал, какие совместные проекты обсуждают Россия и Аргентина - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260207/argentina-867268069.html
Посол рассказал, какие совместные проекты обсуждают Россия и Аргентина
Посол рассказал, какие совместные проекты обсуждают Россия и Аргентина - 07.02.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал, какие совместные проекты обсуждают Россия и Аргентина
Российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых,... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T09:00+0300
2026-02-07T09:00+0300
энергетика
россия
нефть
рф
буэнос-айрес
аргентина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865698960_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_fd23723fda96c31a89a87f6d3ad8b035.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - ПРАЙМ. Российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Профильные российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых", - сказал он агентству. Российский дипломат отметил, что бизнес двух стран обсуждает также возможность поставок отечественных комплектующих для нефтегазового и электроэнергетического секторов. "На сегодняшний день в стадии проработки находится ряд двусторонних инициатив, в том числе в фармацевтической и пищевой отраслях", - добавил он.
https://1prime.ru/20260207/rossija-867265043.html
рф
буэнос-айрес
аргентина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865698960_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_1ff8a98966dc405cbda2ec50a2752e2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, рф, буэнос-айрес, аргентина
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, РФ, БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА
09:00 07.02.2026
 
Посол рассказал, какие совместные проекты обсуждают Россия и Аргентина

Посол Феоктистов: компании из РФ и Аргентины обсуждают совместную разработку месторождений

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБуровая вышка и газовый факел нефтеперерабатывающей платформы
Буровая вышка и газовый факел нефтеперерабатывающей платформы - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Буровая вышка и газовый факел нефтеперерабатывающей платформы. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - ПРАЙМ. Российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Профильные российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых", - сказал он агентству.
Российский дипломат отметил, что бизнес двух стран обсуждает также возможность поставок отечественных комплектующих для нефтегазового и электроэнергетического секторов.
"На сегодняшний день в стадии проработки находится ряд двусторонних инициатив, в том числе в фармацевтической и пищевой отраслях", - добавил он.
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Россия в четыре раза увеличила экспорт в Аргентину
05:34
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьРФБУЭНОС-АЙРЕСАРГЕНТИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала