https://1prime.ru/20260207/argentina-867268069.html
Посол рассказал, какие совместные проекты обсуждают Россия и Аргентина
Посол рассказал, какие совместные проекты обсуждают Россия и Аргентина - 07.02.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал, какие совместные проекты обсуждают Россия и Аргентина
Российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых,... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T09:00+0300
2026-02-07T09:00+0300
2026-02-07T09:00+0300
энергетика
россия
нефть
рф
буэнос-айрес
аргентина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865698960_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_fd23723fda96c31a89a87f6d3ad8b035.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - ПРАЙМ. Российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Профильные российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых", - сказал он агентству. Российский дипломат отметил, что бизнес двух стран обсуждает также возможность поставок отечественных комплектующих для нефтегазового и электроэнергетического секторов. "На сегодняшний день в стадии проработки находится ряд двусторонних инициатив, в том числе в фармацевтической и пищевой отраслях", - добавил он.
https://1prime.ru/20260207/rossija-867265043.html
рф
буэнос-айрес
аргентина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865698960_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_1ff8a98966dc405cbda2ec50a2752e2b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нефть, рф, буэнос-айрес, аргентина
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, РФ, БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА
Посол рассказал, какие совместные проекты обсуждают Россия и Аргентина
Посол Феоктистов: компании из РФ и Аргентины обсуждают совместную разработку месторождений
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - ПРАЙМ. Российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Профильные российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых", - сказал он агентству.
Российский дипломат отметил, что бизнес двух стран обсуждает также возможность поставок отечественных комплектующих для нефтегазового и электроэнергетического секторов.
"На сегодняшний день в стадии проработки находится ряд двусторонних инициатив, в том числе в фармацевтической и пищевой отраслях", - добавил он.
Россия в четыре раза увеличила экспорт в Аргентину