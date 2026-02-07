https://1prime.ru/20260207/argentina-867268069.html

Посол рассказал, какие совместные проекты обсуждают Россия и Аргентина

Посол рассказал, какие совместные проекты обсуждают Россия и Аргентина - 07.02.2026, ПРАЙМ

Посол рассказал, какие совместные проекты обсуждают Россия и Аргентина

Российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых,... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T09:00+0300

2026-02-07T09:00+0300

2026-02-07T09:00+0300

энергетика

россия

нефть

рф

буэнос-айрес

аргентина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865698960_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_fd23723fda96c31a89a87f6d3ad8b035.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - ПРАЙМ. Российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Профильные российские компании обсуждают с аргентинскими партнёрами перспективы совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых", - сказал он агентству. Российский дипломат отметил, что бизнес двух стран обсуждает также возможность поставок отечественных комплектующих для нефтегазового и электроэнергетического секторов. "На сегодняшний день в стадии проработки находится ряд двусторонних инициатив, в том числе в фармацевтической и пищевой отраслях", - добавил он.

https://1prime.ru/20260207/rossija-867265043.html

рф

буэнос-айрес

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, рф, буэнос-айрес, аргентина