В АТОР рассказали о ситуации с рейсами между Кубой и Россией
В АТОР рассказали о ситуации с рейсами между Кубой и Россией - 07.02.2026, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о ситуации с рейсами между Кубой и Россией
Все рейсы между Кубой и Россией выполняются, при этом серьезных задержек нет, а те, что случаются, компенсируются в пути, говорится в сообщении Ассоциации... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T20:29+0300
2026-02-07T20:29+0300
2026-02-07T20:29+0300
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Все рейсы между Кубой и Россией выполняются, при этом серьезных задержек нет, а те, что случаются, компенсируются в пути, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). "Анализ графика вылета рейсов за последнюю неделю между Москвой и курортами Кубы (Варадеро, Кайо-Коко, Ольгин) говорит о следующем: все рейсы выполняются; задержки вылета действительно есть, но умеренные — от 19 минут до 1 часа 38 минут; при этом большинство рейсов прилетают по расписанию или даже раньше, так как время в пути компенсируется", - отмечают в АТОР. Аналогичная ситуация складывается и на вылетах с Кубы в Москву. Хотя задержки вылета могут составлять до 1–2 часов, прилёты в Москву часто происходят по расписанию или раньше. Накануне АТОР сообщил, что венесуэльская авиакомпания Conviasa сняла полетную программу на Кубу из Санкт-Петербурга с 22 февраля, туристам предложена альтернатива через Москву.
