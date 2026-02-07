https://1prime.ru/20260207/bitkoin-867270845.html

Аналитик оценил востребованность в России кредитования под залог биткоина

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Кредитование под залог биткоина, недавно появившееся в России, нишевый продукт, интересный в первую очередь майнинговым компаниям и крупным инвесторам в криптовалюту, рассказал РИА Новости исполнительный директор криптоброкера Cifra Markets Алексей Короленко. Совкомбанк в четверг объявил, что предлагает корпоративным клиентам кредитование под залог биткоина. Также Сбербанк сообщил о том, что дорабатывает необходимую инфраструктуру и методологию для потенциального масштабирования кредитования под залог криптовалюты. "В первую очередь такие продукты как раз-таки ориентированы на майнеров, потому что у майнера биткоин - это основная часть всех его активов, и, соответственно, весь свой доход майнер получает в биткоинах. Очень сложно найти еще какую-то аудиторию, у которой доля биткоина или криптовалюты является основополагающей в их доходах, в их располагаемой финансовой массе", - прокомментировал Короленко. "В данной схеме банк выдает кредит не на 100% стоимости биткоина, а на определенную часть с учетом дисконта. И как мы увидели по информации, коллеги из Совкомбанка предложили дисконт в размере 50%. То есть это означает, что если у вас есть один биткоин, то сумму кредита вы получите не на весь эквивалент биткоина, а на половину стоимости", - рассказал эксперт. При этом он отметил, что в истории еще не было событий, когда тот же биткоин за короткий период, например, за один день падал на такую значительную сумму, поэтому дисконт, например, в размере 50%, позволит заемщику и банку иметь определенные запасы времени для принятия того или иного решения, пояснил Короленко. В то же время он отметил, что продукт также может быть интересен крупным инвесторам в биткоин. У ряда инвесторов инвестиции в биткоин измеряются не только "крупным чеком", но и крупной долей во всем портфеле, поэтому сама по себе возможность использовать приобретенную криптовалюту в залог и делать ее более ликвидной - это интересное решение, добавил он. При этом среди майнеров продукт также рассчитан именно на крупных игроков, продолжает Короленко. "Продукт может быть интересен крупным игрокам, у которых действительно большие объемы добычи в биткоине и у которых действительно могут периодически возникать кассовые разрывы. И вот эти кассовые разрывы они с удовольствием, как мне кажется, могут закрывать такого рода кредитными продуктами. Так что я считаю, что это все-таки нишевый продукт", - заключает эксперт.

