Жители Бурштына на Украине остались без тепла и воды из-за остановки ТЭС

2026-02-07T20:40+0300
2026-02-07T20:40+0300
2026-02-07T20:40+0300
происшествия
общество
украина
укрэнерго
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Жители Бурштына в Ивано-Франковской области на западе Украины остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС), сообщил мэр Василий Андриешин. "Повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает… Видим, что у нас нет тепла, у нас нет воды", - сказал Андриешин на видео, опубликованном городским советом в социальной сети Facebook*.В субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
украина
