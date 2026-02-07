Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жители Бурштына на Украине остались без тепла и воды из-за остановки ТЭС
Жители Бурштына на Украине остались без тепла и воды из-за остановки ТЭС
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Жители Бурштына в Ивано-Франковской области на западе Украины остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС), сообщил мэр Василий Андриешин. "Повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает… Видим, что у нас нет тепла, у нас нет воды", - сказал Андриешин на видео, опубликованном городским советом в социальной сети Facebook*.В субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
20:40 07.02.2026
 
Жители Бурштына на Украине остались без тепла и воды из-за остановки ТЭС

Мэр Андриешин: жители Бурштына остались без тепла и воды после остановки ТЭС

МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Жители Бурштына в Ивано-Франковской области на западе Украины остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС), сообщил мэр Василий Андриешин.
"Повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает… Видим, что у нас нет тепла, у нас нет воды", - сказал Андриешин на видео, опубликованном городским советом в социальной сети Facebook*.
В субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
