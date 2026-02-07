https://1prime.ru/20260207/burshtyn-867278124.html

Жители Бурштына на Украине остались без тепла и воды из-за остановки ТЭС

Жители Бурштына на Украине остались без тепла и воды из-за остановки ТЭС - 07.02.2026, ПРАЙМ

Жители Бурштына на Украине остались без тепла и воды из-за остановки ТЭС

Жители Бурштына в Ивано-Франковской области на западе Украины остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС), сообщил мэр... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T20:40+0300

2026-02-07T20:40+0300

2026-02-07T20:40+0300

происшествия

общество

украина

укрэнерго

https://cdnn.1prime.ru/img/83521/03/835210399_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_00a36408018c6022773cd3c37f0f077f.jpg

МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Жители Бурштына в Ивано-Франковской области на западе Украины остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС), сообщил мэр Василий Андриешин. "Повреждения очень серьезные, станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает… Видим, что у нас нет тепла, у нас нет воды", - сказал Андриешин на видео, опубликованном городским советом в социальной сети Facebook*.В субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20260207/kitay-867266250.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, укрэнерго