Движение большегрузов через КПП "Верхний Ларс" приостановили из-за непогоды

2026-02-07T16:58+0300

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для большегрузного транспорта из-за ухудшения погодных условий, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии. "Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП "Верхний Ларс" для большегрузного транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение под запретом на участке Владикавказ - Верхний Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения). "Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы", - добавляется в сообщении ФТС РФ.

