Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение большегрузов через КПП "Верхний Ларс" приостановили из-за непогоды - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260207/dvizhenie-867274187.html
Движение большегрузов через КПП "Верхний Ларс" приостановили из-за непогоды
Движение большегрузов через КПП "Верхний Ларс" приостановили из-за непогоды - 07.02.2026, ПРАЙМ
Движение большегрузов через КПП "Верхний Ларс" приостановили из-за непогоды
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для большегрузного | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T16:58+0300
2026-02-07T16:58+0300
бизнес
россия
грузия
рф
владикавказ
фтс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862544290_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31389901f24a207bd166703152699278.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для большегрузного транспорта из-за ухудшения погодных условий, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии. "Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП "Верхний Ларс" для большегрузного транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение под запретом на участке Владикавказ - Верхний Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения). "Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы", - добавляется в сообщении ФТС РФ.
https://1prime.ru/20260206/moldaviya-867250320.html
грузия
рф
владикавказ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862544290_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6650f7b660c4f85e8f568f4584b496c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, грузия, рф, владикавказ, фтс россии
Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, РФ, Владикавказ, ФТС России
16:58 07.02.2026
 
Движение большегрузов через КПП "Верхний Ларс" приостановили из-за непогоды

ФТС приостановила движение большегрузов через КПП "Верхний Ларс" из-за непогоды

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили
Грузовые автомобили - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Грузовые автомобили. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для большегрузного транспорта из-за ухудшения погодных условий, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.
"Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП "Верхний Ларс" для большегрузного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение под запретом на участке Владикавказ - Верхний Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения).
"Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы", - добавляется в сообщении ФТС РФ.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
В Молдавии приостановили движение грузовиков через КПП из-за непогоды
Вчера, 15:12
 
БизнесРОССИЯГРУЗИЯРФВладикавказФТС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала