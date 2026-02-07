https://1prime.ru/20260207/gladkov-867281340.html
Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел во время объезда объектов инфраструктуры. "Проехал по объектам инфраструктуры. Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
