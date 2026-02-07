Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел - 07.02.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел
спецоперация на украине
россия
белгородская область
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел во время объезда объектов инфраструктуры. "Проехал по объектам инфраструктуры. Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
белгородская область
Новости
россия, белгородская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Белгородская область
23:29 07.02.2026
 
Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел

Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел во время объезда объектов инфраструктуры.
"Проехал по объектам инфраструктуры. Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Ракета Нептун
ВСУ атаковали Брянскую область, ранены два мирных жителя
Спецоперация на УкраинеРОССИЯБелгородская область
 
 
