Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел

2026-02-07T23:29+0300

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел во время объезда объектов инфраструктуры. "Проехал по объектам инфраструктуры. Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.

