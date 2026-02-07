Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы главные покупатели российской красной икры - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260207/ikra-867269731.html
Названы главные покупатели российской красной икры
Названы главные покупатели российской красной икры - 07.02.2026, ПРАЙМ
Названы главные покупатели российской красной икры
Крупнейшими покупателями икры лососевых рыб у России по итогам прошлого года стали Казахстан, Белоруссия и Япония, рассказали РИА Новости в федеральном центре... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T10:33+0300
2026-02-07T10:33+0300
экономика
бизнес
россия
казахстан
белоруссия
япония
агроэкспорт
еаэс
красная икра
https://cdnn.1prime.ru/img/76730/47/767304744_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a469f74393f229af2c40abc17fff91b0.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Крупнейшими покупателями икры лососевых рыб у России по итогам прошлого года стали Казахстан, Белоруссия и Япония, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". Так, согласно предварительной оценке организации, в прошлом году Россия нарастила поставки икры за рубеж на 34% - до 20 миллионов долларов (700 тонн). На красную икру в этом объеме пришлось около 16,2 миллиона долларов. При этом четверть (25%) экспорта такой икры пришлась на Казахстан. Белоруссия приобрела 19% российского экспорта, а Япония - 15%, добавили в федеральном центре. Уточняется, что данные по экспорту в страны ЕАЭС доступны только за 11 месяцев.
https://1prime.ru/20260120/ikra-866721237.html
казахстан
белоруссия
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76730/47/767304744_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_08f38892952af7c2aad1f6706750575c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, казахстан, белоруссия, япония, агроэкспорт, еаэс, красная икра
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, ЯПОНИЯ, Агроэкспорт, ЕАЭС, красная икра
10:33 07.02.2026
 
Названы главные покупатели российской красной икры

"Агроэкспорт": крупнейшими покупателями икры у России стали Казахстан, Белоруссия и Япония

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Красная икра. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Крупнейшими покупателями икры лососевых рыб у России по итогам прошлого года стали Казахстан, Белоруссия и Япония, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт".
Так, согласно предварительной оценке организации, в прошлом году Россия нарастила поставки икры за рубеж на 34% - до 20 миллионов долларов (700 тонн).
На красную икру в этом объеме пришлось около 16,2 миллиона долларов.
При этом четверть (25%) экспорта такой икры пришлась на Казахстан. Белоруссия приобрела 19% российского экспорта, а Япония - 15%, добавили в федеральном центре.
Уточняется, что данные по экспорту в страны ЕАЭС доступны только за 11 месяцев.
Красная икра - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Спрос россиян на красную икру опустошил оптовые запасы
20 января, 20:13
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКАЗАХСТАНБЕЛОРУССИЯЯПОНИЯАгроэкспортЕАЭСкрасная икра
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала