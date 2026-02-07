https://1prime.ru/20260207/ikra-867269731.html

Названы главные покупатели российской красной икры

Названы главные покупатели российской красной икры - 07.02.2026, ПРАЙМ

Названы главные покупатели российской красной икры

Крупнейшими покупателями икры лососевых рыб у России по итогам прошлого года стали Казахстан, Белоруссия и Япония, рассказали РИА Новости в федеральном центре... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T10:33+0300

2026-02-07T10:33+0300

2026-02-07T10:33+0300

экономика

бизнес

россия

казахстан

белоруссия

япония

агроэкспорт

еаэс

красная икра

https://cdnn.1prime.ru/img/76730/47/767304744_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a469f74393f229af2c40abc17fff91b0.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Крупнейшими покупателями икры лососевых рыб у России по итогам прошлого года стали Казахстан, Белоруссия и Япония, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". Так, согласно предварительной оценке организации, в прошлом году Россия нарастила поставки икры за рубеж на 34% - до 20 миллионов долларов (700 тонн). На красную икру в этом объеме пришлось около 16,2 миллиона долларов. При этом четверть (25%) экспорта такой икры пришлась на Казахстан. Белоруссия приобрела 19% российского экспорта, а Япония - 15%, добавили в федеральном центре. Уточняется, что данные по экспорту в страны ЕАЭС доступны только за 11 месяцев.

https://1prime.ru/20260120/ikra-866721237.html

казахстан

белоруссия

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан, белоруссия, япония, агроэкспорт, еаэс, красная икра