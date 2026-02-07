https://1prime.ru/20260207/ikra-867269731.html
Названы главные покупатели российской красной икры
Названы главные покупатели российской красной икры - 07.02.2026, ПРАЙМ
Названы главные покупатели российской красной икры
Крупнейшими покупателями икры лососевых рыб у России по итогам прошлого года стали Казахстан, Белоруссия и Япония
экономика
бизнес
россия
казахстан
белоруссия
япония
агроэкспорт
еаэс
красная икра
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Крупнейшими покупателями икры лососевых рыб у России по итогам прошлого года стали Казахстан, Белоруссия и Япония, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". Так, согласно предварительной оценке организации, в прошлом году Россия нарастила поставки икры за рубеж на 34% - до 20 миллионов долларов (700 тонн). На красную икру в этом объеме пришлось около 16,2 миллиона долларов. При этом четверть (25%) экспорта такой икры пришлась на Казахстан. Белоруссия приобрела 19% российского экспорта, а Япония - 15%, добавили в федеральном центре. Уточняется, что данные по экспорту в страны ЕАЭС доступны только за 11 месяцев.
казахстан
белоруссия
япония
Названы главные покупатели российской красной икры
"Агроэкспорт": крупнейшими покупателями икры у России стали Казахстан, Белоруссия и Япония