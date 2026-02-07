https://1prime.ru/20260207/indija-867262763.html

Индия обязалась прекратить импорт российской нефти, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в своем указе вновь заявил, что Индия якобы обязалась прекратить импорт российской нефти и перейти на покупку энергоносителей у США. | 07.02.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867262763.jpg?1770416825

ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в своем указе вновь заявил, что Индия якобы обязалась прекратить импорт российской нефти и перейти на покупку энергоносителей у США. "Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт российской нефти, заявила о намерении закупать энергетические продукты из США и недавно заключила с США рамочное соглашение о расширении оборонного сотрудничества на ближайшие 10 лет", - говорится в указе, опубликованном Белым домом в пятницу. Ранее в феврале Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой Штаты будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. При этом Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Индии этот пункт не упоминался. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду заявила об отсутствии оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход к сотрудничеству с РФ.

2026

