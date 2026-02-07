Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия обязалась прекратить импорт российской нефти, заявил Трамп - 07.02.2026, ПРАЙМ
Индия обязалась прекратить импорт российской нефти, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в своем указе вновь заявил, что Индия якобы обязалась прекратить импорт российской нефти и перейти на покупку энергоносителей у США. | 07.02.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в своем указе вновь заявил, что Индия якобы обязалась прекратить импорт российской нефти и перейти на покупку энергоносителей у США. "Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт российской нефти, заявила о намерении закупать энергетические продукты из США и недавно заключила с США рамочное соглашение о расширении оборонного сотрудничества на ближайшие 10 лет", - говорится в указе, опубликованном Белым домом в пятницу. Ранее в феврале Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой Штаты будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. При этом Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Индии этот пункт не упоминался. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду заявила об отсутствии оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход к сотрудничеству с РФ.
нефть, сша, индия, рф, дональд трамп, мария захарова, мид рф, мид
Нефть, Энергетика, Экономика, США, ИНДИЯ, РФ, Дональд Трамп, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
