https://1prime.ru/20260207/indiya-867271451.html

Минторг Индии не стал комментировать ограничения на покупку нефти из России

Минторг Индии не стал комментировать ограничения на покупку нефти из России - 07.02.2026, ПРАЙМ

Минторг Индии не стал комментировать ограничения на покупку нефти из России

Министр торговли Индии Пиюш Гоял не прокомментировал ограничения на покупку нефти из России, введенные США в отношении Индии. | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T12:46+0300

2026-02-07T12:46+0300

2026-02-07T12:46+0300

энергетика

нефть

россия

индия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – ПРАЙМ. Министр торговли Индии Пиюш Гоял не прокомментировал ограничения на покупку нефти из России, введенные США в отношении Индии. "На это отреагирует министерство иностранных дел", - заявил он на пресс-конференции, посвященной рамочному соглашению по торговле Индии и США, подписанному в субботу ночью. Ранее президент США отменил дополнительную пошлину в размере 25% на товары из Индии, заявив, что взамен Индия обязалась отказаться от покупки российской нефти. Как отмечается в опубликованном на сайте Белого дома указе, министр торговли США в координации с государственным секретарем, министром финансов и другими высокопоставленными должностными лицами должен отслеживать, возобновила ли Индия прямые или косвенные закупки нефти из России.

индия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, индия, сша