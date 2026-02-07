https://1prime.ru/20260207/indiya-867271451.html
Минторг Индии не стал комментировать ограничения на покупку нефти из России
2026-02-07T12:46+0300
энергетика
нефть
россия
индия
сша
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – ПРАЙМ. Министр торговли Индии Пиюш Гоял не прокомментировал ограничения на покупку нефти из России, введенные США в отношении Индии. "На это отреагирует министерство иностранных дел", - заявил он на пресс-конференции, посвященной рамочному соглашению по торговле Индии и США, подписанному в субботу ночью. Ранее президент США отменил дополнительную пошлину в размере 25% на товары из Индии, заявив, что взамен Индия обязалась отказаться от покупки российской нефти. Как отмечается в опубликованном на сайте Белого дома указе, министр торговли США в координации с государственным секретарем, министром финансов и другими высокопоставленными должностными лицами должен отслеживать, возобновила ли Индия прямые или косвенные закупки нефти из России.
