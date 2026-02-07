Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минторг Индии не стал комментировать ограничения на покупку нефти из России - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260207/indiya-867271451.html
Минторг Индии не стал комментировать ограничения на покупку нефти из России
Минторг Индии не стал комментировать ограничения на покупку нефти из России - 07.02.2026, ПРАЙМ
Минторг Индии не стал комментировать ограничения на покупку нефти из России
Министр торговли Индии Пиюш Гоял не прокомментировал ограничения на покупку нефти из России, введенные США в отношении Индии. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T12:46+0300
2026-02-07T12:46+0300
энергетика
нефть
россия
индия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – ПРАЙМ. Министр торговли Индии Пиюш Гоял не прокомментировал ограничения на покупку нефти из России, введенные США в отношении Индии. "На это отреагирует министерство иностранных дел", - заявил он на пресс-конференции, посвященной рамочному соглашению по торговле Индии и США, подписанному в субботу ночью. Ранее президент США отменил дополнительную пошлину в размере 25% на товары из Индии, заявив, что взамен Индия обязалась отказаться от покупки российской нефти. Как отмечается в опубликованном на сайте Белого дома указе, министр торговли США в координации с государственным секретарем, министром финансов и другими высокопоставленными должностными лицами должен отслеживать, возобновила ли Индия прямые или косвенные закупки нефти из России.
индия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, индия, сша
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, США
12:46 07.02.2026
 
Минторг Индии не стал комментировать ограничения на покупку нефти из России

Министр торговли Индии Гоял не стал комментировать ограничения США на покупку нефти из РФ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – ПРАЙМ. Министр торговли Индии Пиюш Гоял не прокомментировал ограничения на покупку нефти из России, введенные США в отношении Индии.
"На это отреагирует министерство иностранных дел", - заявил он на пресс-конференции, посвященной рамочному соглашению по торговле Индии и США, подписанному в субботу ночью.
Ранее президент США отменил дополнительную пошлину в размере 25% на товары из Индии, заявив, что взамен Индия обязалась отказаться от покупки российской нефти. Как отмечается в опубликованном на сайте Белого дома указе, министр торговли США в координации с государственным секретарем, министром финансов и другими высокопоставленными должностными лицами должен отслеживать, возобновила ли Индия прямые или косвенные закупки нефти из России.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯИНДИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала