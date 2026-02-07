Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Эпохальное событие": на Западе запаниковали после решения Китая по Украине - 07.02.2026
Спецоперация на Украине
"Эпохальное событие": на Западе запаниковали после решения Китая по Украине
"Эпохальное событие": на Западе запаниковали после решения Китая по Украине - 07.02.2026, ПРАЙМ
"Эпохальное событие": на Западе запаниковали после решения Китая по Украине
Недавние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином вызвали беспокойство у западных стран, так как лидеры... | 07.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Недавние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином вызвали беспокойство у западных стран, так как лидеры договорились укреплять свое взаимодействие по вопросу Украины, сообщает норвежский портал Steigan."Отныне две страны будут еще лучше координировать свои действия на всех крупных международных мероприятиях и планировать взаимное использование сильных сторон друг друга. Это плохая новость для западных держав, которые полагали, что смогут разобщить двух гигантов на евразийском континенте. &lt;…&gt; Это включает в себя общие позиции по международным вопросам, таким как конфликт на Украине", — отмечает автор статьи.По словам автора, эти переговоры фактически поставили точку в попытках Запада отдалить Москву от Пекина в вопросах безопасности, что демонстрирует огромный шаг вперед в отношениях стран."В экономическом, политическом и военном отношении это практически эпохальное событие", — указывается в материале.В среду президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеосвязи. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры в дружественной и доверительной атмосфере обсудили результаты 2025 года и уделили внимание стратегическому взаимодействию, международным вопросам и торгово-экономическому сотрудничеству. Путин принял приглашение посетить Китай в первой половине года с официальным визитом.
07:33 07.02.2026
 
"Эпохальное событие": на Западе запаниковали после решения Китая по Украине

Steigan: переговоры Путина и Си Цзиньпина стали тревожным событием для Запада

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Недавние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином вызвали беспокойство у западных стран, так как лидеры договорились укреплять свое взаимодействие по вопросу Украины, сообщает норвежский портал Steigan.
"Отныне две страны будут еще лучше координировать свои действия на всех крупных международных мероприятиях и планировать взаимное использование сильных сторон друг друга. Это плохая новость для западных держав, которые полагали, что смогут разобщить двух гигантов на евразийском континенте. <…> Это включает в себя общие позиции по международным вопросам, таким как конфликт на Украине", — отмечает автор статьи.
По словам автора, эти переговоры фактически поставили точку в попытках Запада отдалить Москву от Пекина в вопросах безопасности, что демонстрирует огромный шаг вперед в отношениях стран.
"В экономическом, политическом и военном отношении это практически эпохальное событие", — указывается в материале.
В среду президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеосвязи. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры в дружественной и доверительной атмосфере обсудили результаты 2025 года и уделили внимание стратегическому взаимодействию, международным вопросам и торгово-экономическому сотрудничеству. Путин принял приглашение посетить Китай в первой половине года с официальным визитом.
