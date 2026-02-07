Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Москалькова рассказала о гибели российских военных в украинском плену
спецоперация на украине
россия
татьяна москалькова
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в украинском плену были замучены и погибли российские военные, это противоречит международному праву и человеческим нравственным нормам. "У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны. Я со своей стороны, конечно, всегда буду ставить жестко условия о недопустимости такого обращения с военнопленными. Это противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам", - сказала она на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Москалькова уточнила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой посещать людей с ранениями и тех, кому нужна медицинская помощь. "Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась медицинская помощь та, которая могла бы помочь и привести к спасению", - добавила она.
россия, татьяна москалькова
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Татьяна Москалькова
17:29 07.02.2026
 
Москалькова рассказала о гибели российских военных в украинском плену

Москалькова: в украинском плену были замучены и погибли российские военные

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в украинском плену были замучены и погибли российские военные, это противоречит международному праву и человеческим нравственным нормам.
"У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны. Я со своей стороны, конечно, всегда буду ставить жестко условия о недопустимости такого обращения с военнопленными. Это противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам", - сказала она на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Москалькова уточнила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой посещать людей с ранениями и тех, кому нужна медицинская помощь.
"Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась медицинская помощь та, которая могла бы помочь и привести к спасению", - добавила она.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
"На последнем издыхании": в США заявили о катастрофе в зоне СВО
07:38
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯТатьяна Москалькова
 
 
