Москалькова рассказала о гибели российских военных в украинском плену

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в украинском плену были замучены и погибли российские военные, это противоречит международному праву и человеческим нравственным нормам. "У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны. Я со своей стороны, конечно, всегда буду ставить жестко условия о недопустимости такого обращения с военнопленными. Это противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам", - сказала она на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Москалькова уточнила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой посещать людей с ранениями и тех, кому нужна медицинская помощь. "Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась медицинская помощь та, которая могла бы помочь и привести к спасению", - добавила она.

