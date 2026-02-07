Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожить что осталось": действия Киева на переговорах вызвали гнев США - 07.02.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Уничтожить что осталось": действия Киева на переговорах вызвали гнев США
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Вмешательство Киева в переговорные процессы вызывает недовольство у США, что может привести к усиленному давлению со стороны американцев в отношении украинских условий переговоров, сообщает Strategic Culture."Конфликт на Украине &lt;…&gt; превратился в такую жестокую мясорубку, что даже сами украинцы перестали верить в свое руководство. &lt;…&gt; Киевский режим потерял всякую надежду. Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить, что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию", — указывается в материале.Автор статьи утверждает, что такие действия Киева подрывают все мирные инициативы Вашингтона. В результате Украина вскоре может столкнуться с серьезным ухудшением своих переговорных позиций перед Россией."Американская дипломатия, и без того вынужденная балансировать между поддержкой Киева и необходимостью предотвратить более масштабную войну, теперь окажется в политически и стратегически шатком положении. Вашингтону, возможно, придется диктовать киевскому правительству более жесткие условия, чтобы провокационное поведение не скомпрометировало переговорные усилия", — отмечает он.В Абу-Даби в среду и четверг прошел второй этап переговоров по поводу мирного разрешения украинского конфликта с участием представителей России, США и Украины. Первый этап состоялся 23-24 января в этом же месте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что консультативная работа в рамках мирного разрешения конфликта в ОАЭ будет продолжена.
07:31 07.02.2026
 
"Уничтожить что осталось": действия Киева на переговорах вызвали гнев США

SC: США намерены усилить давление на Киев в переговорном процессе

© РИА Новости . БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
© РИА Новости . БелТА
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Вмешательство Киева в переговорные процессы вызывает недовольство у США, что может привести к усиленному давлению со стороны американцев в отношении украинских условий переговоров, сообщает Strategic Culture.
"Конфликт на Украине <…> превратился в такую жестокую мясорубку, что даже сами украинцы перестали верить в свое руководство. <…> Киевский режим потерял всякую надежду. Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить, что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию", — указывается в материале.
Флаги Россия–США - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
"Мы не оправимся от этого!" В США рассказали о переговорах с Россией
30 января, 07:08
Автор статьи утверждает, что такие действия Киева подрывают все мирные инициативы Вашингтона. В результате Украина вскоре может столкнуться с серьезным ухудшением своих переговорных позиций перед Россией.
"Американская дипломатия, и без того вынужденная балансировать между поддержкой Киева и необходимостью предотвратить более масштабную войну, теперь окажется в политически и стратегически шатком положении. Вашингтону, возможно, придется диктовать киевскому правительству более жесткие условия, чтобы провокационное поведение не скомпрометировало переговорные усилия", — отмечает он.
В Абу-Даби в среду и четверг прошел второй этап переговоров по поводу мирного разрешения украинского конфликта с участием представителей России, США и Украины. Первый этап состоялся 23-24 января в этом же месте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что консультативная работа в рамках мирного разрешения конфликта в ОАЭ будет продолжена.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
"Напуган до смерти": на Западе раскрыли страх Зеленского перед переговорами
2 февраля, 07:25
 
Спецоперация на Украине
 
 
