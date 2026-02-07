https://1prime.ru/20260207/peregovory-867266078.html

"Уничтожить что осталось": действия Киева на переговорах вызвали гнев США

Вмешательство Киева в переговорные процессы вызывает недовольство у США, что может привести к усиленному давлению со стороны американцев в отношении украинских... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T07:31+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3d1a072b01da6b9234b639040823cb65.jpg

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Вмешательство Киева в переговорные процессы вызывает недовольство у США, что может привести к усиленному давлению со стороны американцев в отношении украинских условий переговоров, сообщает Strategic Culture."Конфликт на Украине <…> превратился в такую жестокую мясорубку, что даже сами украинцы перестали верить в свое руководство. <…> Киевский режим потерял всякую надежду. Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить, что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию", — указывается в материале.Автор статьи утверждает, что такие действия Киева подрывают все мирные инициативы Вашингтона. В результате Украина вскоре может столкнуться с серьезным ухудшением своих переговорных позиций перед Россией."Американская дипломатия, и без того вынужденная балансировать между поддержкой Киева и необходимостью предотвратить более масштабную войну, теперь окажется в политически и стратегически шатком положении. Вашингтону, возможно, придется диктовать киевскому правительству более жесткие условия, чтобы провокационное поведение не скомпрометировало переговорные усилия", — отмечает он.В Абу-Даби в среду и четверг прошел второй этап переговоров по поводу мирного разрешения украинского конфликта с участием представителей России, США и Украины. Первый этап состоялся 23-24 января в этом же месте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что консультативная работа в рамках мирного разрешения конфликта в ОАЭ будет продолжена.

