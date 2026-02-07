https://1prime.ru/20260207/peregovory-867266078.html
"Уничтожить что осталось": действия Киева на переговорах вызвали гнев США
"Уничтожить что осталось": действия Киева на переговорах вызвали гнев США - 07.02.2026, ПРАЙМ
"Уничтожить что осталось": действия Киева на переговорах вызвали гнев США
Вмешательство Киева в переговорные процессы вызывает недовольство у США, что может привести к усиленному давлению со стороны американцев в отношении украинских... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T07:31+0300
2026-02-07T07:31+0300
2026-02-07T07:31+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
сша
дмитрий песков
вашингтон
общество
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3d1a072b01da6b9234b639040823cb65.jpg
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Вмешательство Киева в переговорные процессы вызывает недовольство у США, что может привести к усиленному давлению со стороны американцев в отношении украинских условий переговоров, сообщает Strategic Culture."Конфликт на Украине <…> превратился в такую жестокую мясорубку, что даже сами украинцы перестали верить в свое руководство. <…> Киевский режим потерял всякую надежду. Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить, что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию", — указывается в материале.Автор статьи утверждает, что такие действия Киева подрывают все мирные инициативы Вашингтона. В результате Украина вскоре может столкнуться с серьезным ухудшением своих переговорных позиций перед Россией."Американская дипломатия, и без того вынужденная балансировать между поддержкой Киева и необходимостью предотвратить более масштабную войну, теперь окажется в политически и стратегически шатком положении. Вашингтону, возможно, придется диктовать киевскому правительству более жесткие условия, чтобы провокационное поведение не скомпрометировало переговорные усилия", — отмечает он.В Абу-Даби в среду и четверг прошел второй этап переговоров по поводу мирного разрешения украинского конфликта с участием представителей России, США и Украины. Первый этап состоялся 23-24 января в этом же месте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что консультативная работа в рамках мирного разрешения конфликта в ОАЭ будет продолжена.
https://1prime.ru/20260130/peregovory-867034656.html
https://1prime.ru/20260202/peregovory-867110044.html
сша
вашингтон
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b3f312102d42030ae87f4c0bcfcfdec2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дмитрий песков, вашингтон, общество , киев
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, США, Дмитрий Песков, ВАШИНГТОН, Общество , Киев
"Уничтожить что осталось": действия Киева на переговорах вызвали гнев США
SC: США намерены усилить давление на Киев в переговорном процессе