Один поезд "Таврия" задерживается после схода цистерн в Тамбовской области
2026-02-07T09:57+0300
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Движение по станции Кочетовка-2 в Тамбовской области восстановлено, один поезд "Таврия" все еще следует с отставанием от графика, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РЖД вечером в среду сообщили, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись. Движение было приостановлено. Из-за ЧП задерживались пассажирские поезда, а также отправление ряда поездов из Москвы. Железнодорожники восстановили движение поездов по обоим путям на станции в пятницу. Как ранее сообщала "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), график отправления поездов южного направления из Москвы, нарушенный после схода грузовых вагонов в Тамбовской области, восстановлен. "Движение по станции Кочетовка-2 в Тамбовской области восстановлено. Один поезд "Таврия" все еще следует с отставанием от графика. По состоянию на 09.00 мск", - говорится в сообщении. Так, по состоянию на 09.00 мск поезд №028 Москва - Симферополь, отправлением 6 февраля, задерживается на 2,5 часа. Уточняется, что остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавляется в сообщении ГСЭ.
