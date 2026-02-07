Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Один поезд "Таврия" задерживается после схода цистерн в Тамбовской области - 07.02.2026
Один поезд "Таврия" задерживается после схода цистерн в Тамбовской области
2026-02-07T09:57+0300
2026-02-07T09:57+0300
бизнес
россия
тамбовская область
москва
симферополь
ржд
федеральная пассажирская компания
гранд сервис экспресс
железнодорожные перевозки
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Движение по станции Кочетовка-2 в Тамбовской области восстановлено, один поезд "Таврия" все еще следует с отставанием от графика, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РЖД вечером в среду сообщили, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись. Движение было приостановлено. Из-за ЧП задерживались пассажирские поезда, а также отправление ряда поездов из Москвы. Железнодорожники восстановили движение поездов по обоим путям на станции в пятницу. Как ранее сообщала "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), график отправления поездов южного направления из Москвы, нарушенный после схода грузовых вагонов в Тамбовской области, восстановлен. "Движение по станции Кочетовка-2 в Тамбовской области восстановлено. Один поезд "Таврия" все еще следует с отставанием от графика. По состоянию на 09.00 мск", - говорится в сообщении. Так, по состоянию на 09.00 мск поезд №028 Москва - Симферополь, отправлением 6 февраля, задерживается на 2,5 часа. Уточняется, что остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения. "Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавляется в сообщении ГСЭ.
тамбовская область
москва
симферополь
09:57 07.02.2026
 
Один поезд "Таврия" задерживается после схода цистерн в Тамбовской области

Поезд №028 из Москвы в Симферополь задерживается после схода цистерн в Тамбовской области

© РИА Новости . Георгий ЗимаревПоезд "Таврия"
Поезд Таврия - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Поезд "Таврия". Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Движение по станции Кочетовка-2 в Тамбовской области восстановлено, один поезд "Таврия" все еще следует с отставанием от графика, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
РЖД вечером в среду сообщили, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись. Движение было приостановлено. Из-за ЧП задерживались пассажирские поезда, а также отправление ряда поездов из Москвы. Железнодорожники восстановили движение поездов по обоим путям на станции в пятницу.
Как ранее сообщала "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), график отправления поездов южного направления из Москвы, нарушенный после схода грузовых вагонов в Тамбовской области, восстановлен.
"Движение по станции Кочетовка-2 в Тамбовской области восстановлено. Один поезд "Таврия" все еще следует с отставанием от графика. По состоянию на 09.00 мск", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 09.00 мск поезд №028 Москва - Симферополь, отправлением 6 февраля, задерживается на 2,5 часа.
Уточняется, что остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавляется в сообщении ГСЭ.
 
