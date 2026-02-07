Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение поездов "Таврия" восстановили после ЧП в Тамбовской области - 07.02.2026
Движение поездов "Таврия" восстановили после ЧП в Тамбовской области
Движение поездов "Таврия" восстановили после ЧП в Тамбовской области - 07.02.2026, ПРАЙМ
Движение поездов "Таврия" восстановили после ЧП в Тамбовской области
Все пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымом и городами материковой части России, ранее задержанные в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в... | 07.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Все пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымом и городами материковой части России, ранее задержанные в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). "Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения. Сейчас наши поезда курсируют по расписанию", - говорится в сообщении. Утром в субботу перевозчик сообщал о задержке одного состава №028 Москва-Симферополь. "Благодарим пассажиров за понимание и терпение! Спасибо также коллегам-железнодорожникам, которые сделали все возможное, чтобы поезда вернулись к нормальному расписанию и довезли пассажиров в пункты назначения!", - заключили в ГСЭ. РЖД вечером в среду сообщили, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись. Движение было приостановлено. Из-за ЧП задерживались пассажирские поезда, а также отправление ряда поездов из Москвы. Железнодорожники восстановили движение поездов по обоим путям на станции в пятницу. Как ранее сообщала "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), график отправления поездов южного направления из Москвы, нарушенный после схода грузовых вагонов в Тамбовской области, восстановлен.
Движение поездов "Таврия" восстановили после ЧП в Тамбовской области

Движение поездов "Таврия" восстановили после схода цистерн в Тамбовской области

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Прибытие пассажирского поезда "Таврия"
Прибытие пассажирского поезда Таврия - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Прибытие пассажирского поезда "Таврия". Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Все пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымом и городами материковой части России, ранее задержанные в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения. Сейчас наши поезда курсируют по расписанию", - говорится в сообщении.
Железнодорожные пути - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
В Волгоградской области сошел с рельсов вагон товарного поезда
12:30
Утром в субботу перевозчик сообщал о задержке одного состава №028 Москва-Симферополь.
"Благодарим пассажиров за понимание и терпение! Спасибо также коллегам-железнодорожникам, которые сделали все возможное, чтобы поезда вернулись к нормальному расписанию и довезли пассажиров в пункты назначения!", - заключили в ГСЭ.
РЖД вечером в среду сообщили, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись. Движение было приостановлено. Из-за ЧП задерживались пассажирские поезда, а также отправление ряда поездов из Москвы. Железнодорожники восстановили движение поездов по обоим путям на станции в пятницу.
Как ранее сообщала "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), график отправления поездов южного направления из Москвы, нарушенный после схода грузовых вагонов в Тамбовской области, восстановлен.
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
В Псковской области четыре человека погибли в ДТП с поездом
18 января, 13:05
18 января, 13:05
 
Бизнес, Россия, Тамбовская область, Москва, Крым, РЖД, Федеральная пассажирская компания, железнодорожный транспорт
 
 
