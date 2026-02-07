https://1prime.ru/20260207/rossiya-867273631.html

В России разработали самый маленький дрон с технологией распознавания лиц

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Российская компания "Сверх" представила обновленную версию самого маленького в мире дрона с искусственным интеллектом, в котором появилась система распознавания лиц и функция автоматического следования за человеком, сообщили РИА Новости в НТИ "Аэронет". "Компания "Сверх", участник рынка НТИ "Аэронет", представила обновлённую версию самого маленького в мире дрона с бортовым искусственным интеллектом. В новой модификации разработчики расширили возможности беспилотника, оснастив его модулем радионавигации, системой распознавания лиц и функцией автоматического следования за человеком", - говорится в сообщении. Отмечается, что ключевой особенностью устройства является запуск нейросетей непосредственно на борту квадрокоптера при взлетной массе всего 85 граммов. Для работы в закрытых помещениях, включая склады и производственные зоны, инженеры внедрили модуль радионавигации и датчик оптического потока. Это позволяет дрону точно удерживать позицию в воздухе даже в условиях плохой освещенности или отсутствия спутникового сигнала. Система распознавания лиц работает в реальном времени и обеспечивает устойчивое удержание человека в кадре. При кратковременной потере визуального контакта алгоритмы прогнозируют траекторию движения объекта, после чего дрон либо восстанавливает сопровождение, либо переходит в режим активного поиска, добавили в НТИ. "Наша задача - сделать микродрон не просто "летающей камерой", а полноценным автономным инструментом для бизнеса. Обновленная платформа находится на стадии тестирования и активно готовится к внедрению в логистику и складскую автоматизацию в ближайшие месяцы", - прокомментировал основатель компании "Сверх" Андрей Коригодский. Также в компании рассказали, что дрон, в первую очередь, предназначен для инвентаризации в логистических центрах и способен распознавать штрихкоды и QR-коды. В обновленной версии усилена конструкция рамы, оптимизирована электроника и предусмотрена возможность установки дополнительных аккумуляторов для увеличения времени полета.

