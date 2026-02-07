https://1prime.ru/20260207/ssha-867263505.html

В заявлении США и Индии не упоминается об отказе от российской нефти

В заявлении США и Индии не упоминается об отказе от российской нефти - 07.02.2026, ПРАЙМ

В заявлении США и Индии не упоминается об отказе от российской нефти

В совместном заявлении США и Индии о рамочном соглашении по торговле не упоминается, что Нью-Дели якобы обязуется прекратить закупки российской нефти, несмотря... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T02:57+0300

2026-02-07T02:57+0300

2026-02-07T02:57+0300

нефть

энергетика

мировая экономика

индия

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867263505.jpg?1770422254

ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. В совместном заявлении США и Индии о рамочном соглашении по торговле не упоминается, что Нью-Дели якобы обязуется прекратить закупки российской нефти, несмотря на неоднократные заявления американского президента Дональда Трампа об этом, выяснило РИА Новости. Трамп в пятницу подписал указ об отмене пошлины в размере 25% на индийские товары, утверждая, что Индия якобы обязалась прекратить закупки российской нефти и начать закупать американские энергоносители. Согласно документу, в рамках новых договоренностей Индия согласилась снизить или вовсе отменить пошлины на промышленные товары и ряд сельскохозяйственных продуктов из США, включая орехи, соевое масло, алкогольные изделия и корма. Как указывается в заявлении, США в ответ снизят пошлины до 18% на товары из Индии, такие как текстиль, обувь, пластмасса, химикаты и некоторое оборудование, а после впоследствии также снимут пошлины на фармацевтику, драгоценные камни и детали самолетов. Стороны также договорились предоставлять друг другу преференциальный доступ на рынки, устранять торговые барьеры, упрощать сертификацию и стандартизацию, развивать цифровую торговлю и укреплять экономическую безопасность и устойчивость цепочек поставок. Помимо этого, Индия обязалась закупить американские товары, включая энергоносители, авиационную технику, драгоценные металлы и технологии, на 500 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет, а также расширять с США сотрудничество в области высоких технологий и дата-центров.

индия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, индия, сша, дональд трамп