https://1prime.ru/20260207/stavka-867253679.html

"Не тратьте деньги": ЦБ готовит интригу со ставкой

"Не тратьте деньги": ЦБ готовит интригу со ставкой - 07.02.2026, ПРАЙМ

"Не тратьте деньги": ЦБ готовит интригу со ставкой

На первом в этом году заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке могут сохранить 16%, а могут убавить 0,5. Какой вариант предпочтут и куда в... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T07:07+0300

2026-02-07T07:07+0300

2026-02-07T07:07+0300

статья

финансы

мосбиржа

ставка банка россии

инвестиции

прогноз по ключевой ставке цб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859092793_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_36f3d6f6ff7ec4cf8fb537608cb7eb1f.jpg

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. На первом в этом году заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке могут сохранить 16%, а могут убавить 0,5. Какой вариант предпочтут и куда в зависимости от этого лучше вложить деньги — в материале "Прайм".Стоять или ползтиС прошлого года на таких заседаниях регулятор каждый раз оказывается перед нелегким выбором: стимулировать экономический рост (уменьшение ставки) или замедлять инфляцию (сохранение на текущем уровне)."Выглядит это примерно так: если цены выходят за запланированную траекторию, то Банк России ничего не меняет. Если подорожание замедляется — снижают", — комментирует доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.Факторы, которыми регулятор руководствуется, известны. Это курс нацвалюты, потребительское поведение и, конечно, инфляция. С начала года — уже 2,11%, что достаточно много в сравнении с 5,6% за весь 2025-й. Для реализации прогноза ЦБ на 2026 год (4-5%) все остальные месяцы цены должны расти крайне медленно."Инфляционные ожидания тем не менее по-прежнему высокие. Поэтому пауза в цикле снижения ставок выглядит свершившимся фактом", — уверен Владимир Еремкин, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии.Центробанк пока подождет, соглашается управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.Вариант снижения на процентный пункт, как это было в середине 2025-го, вряд ли рассматривается, полагает аналитик по макроэкономике УК "Ингосстрах-Инвестиции" Александр Иванов."А вот 0,5 вполне возможно. Но это не принципиально. Для экономики и инвесторов гораздо важнее долгосрочное видение регулятора. Поэтому сохранение ставки с мягким прогнозом рынку понравится больше, чем снижение с ужесточением риторики и сценария", — говорит он.Слишком дорогие кредитыВ марте данных у ЦБ будет больше. Но, строго говоря, с учетом инфляции и нефтяной конъюнктуры вряд ли ставка к концу года опустится ниже 14-14,5%, считают эксперты. Хотя, если же внешние шоки смягчатся, не исключен и целевой диапазон 10-12%.Среди прочего регулятор оценивает состояние рынка труда. "По оперативной информации, число соискателей растет, однако показатель безработицы, рассчитываемый Росстатом, все еще у исторического минимума в 2,1%", — напомнил руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.На рынке кредитования ЦБ особенно интересует активность в корпоративном секторе: в декабре выдачи сильно замедлились. Регулятор связывал это с традиционным для конца года увеличением госрасходов: компании, получившие оплату по госконтрактам, меньше нуждались в заемных средствах. Важно, что произойдет дальше, указывает эксперт.В 2025-м бизнес кредитовался по верхней границе прогноза. Однако ставка все еще высока. Его сохранение ограничит инвестиции и развитие, отмечает Владимир Еремкин.Однако поддержит рубль, что сделает импорт привлекательнее, но ограничит выручку экспортеров и платежи в федеральный бюджет, который потеряет доходы, рассуждает он.Между доходностью и рискомВыжидательная тактика ЦБ дает возможность наращивать сбережения. Лучше всего — на коротких банковских вкладах, на три-шесть месяцев, советуют эксперты. По мнению Олега Акимова, сейчас это практически безальтернативная инвестиция для населения.Также разумно запастись валютой для предстоящих трат (например, в зарубежном отдыхе весной-летом), поскольку рубль сильно переукреплен и курс значительно отклонился от фундаментальных значений.Если кто-то планировал приобрести, скажем, импортный автомобиль — не затягивайте с этим. Даже с учетом высоких платежей за импорт и сложную логистику укрепившийся рубль делает покупку выгодной.Для тех, кто готов разбираться в финансовом рынке, есть ряд выгодных инструментов."Государственные облигации дают в среднем 14-15% в год. Это самый понятный безрисковый актив. Корпоративные — около 20%, реже — выше 30%, но с риском", — объясняет депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.Александр Иванов рекомендует диверсифицированный портфель корпоративных бондов. "Часть может быть отведена под валютные облигации. Доля флоатеров сейчас относительно небольшая. Однако, когда рынок сместится в сторону более жесткого сценария, ее стоит увеличить", — отмечает он.По мнению Целищева, следует присмотреться к фондам денежного рынка и коротким облигациям. Здесь стабильная доходность зачастую выше депозитов. К ослаблению рубля и снижению ключевой ставки можно подвести идею длинных ОФЗ, квазивалютных облигаций и валютных контрактов на Мосбирже со среднесрочной экспирацией.Замыкает тройку рекомендаций портфель акций из крупных дивидендных аристократов и потенциальных хедлайнеров из области энергетики, добычи и финтеха.Рынок акций, как и индекс Мосбиржи, находится на исторических минимумах. У возможного "отскока" большой потенциал. Стоит присмотреться к финтеху ("Озон", "Яндекс", "Сбер"), энергетике ("Интеррао", "Россети"), а также добыче ("Фосагро", "Полюс").Скупать золото и криптовалюту в надежде на прибыль эксперты не советуют. Пик роста драгметалла миновал, его достаточно в портфеле лишь в качестве защитного актива. Крипта же волатильна и, как показали последние дни, приносит огромные убытки.

https://1prime.ru/20260204/tsb-867184242.html

https://1prime.ru/20260124/zoloto-866836773.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

финансы, мосбиржа, ставка банка россии, инвестиции, прогноз по ключевой ставке цб