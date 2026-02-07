https://1prime.ru/20260207/svo-867266696.html

"На последнем издыхании": в США заявили о катастрофе в зоне СВО

"На последнем издыхании": в США заявили о катастрофе в зоне СВО - 07.02.2026, ПРАЙМ

"На последнем издыхании": в США заявили о катастрофе в зоне СВО

Тяжелое положение ВСУ в зоне специальной военной операции продолжают усугублять непрекращающиеся удары российских сил по военной инфраструктуре Киева, сообщил... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T07:38+0300

2026-02-07T07:38+0300

2026-02-07T07:38+0300

спецоперация на украине

всу

дмитрий песков

украина

общество

киев

харьковская область

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Тяжелое положение ВСУ в зоне специальной военной операции продолжают усугублять непрекращающиеся удары российских сил по военной инфраструктуре Киева, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Украинцы уже на последнем издыхании, но вопрос в том, как долго они будут продолжать воевать, пока находятся в таком плачевном состоянии? Их энергетическая инфраструктура практически полностью разрушена, а у русских столько баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, что они могут продолжать разрушать эту энергетическую и другую инфраструктуру в обозримом будущем", — рассказал ученый.В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские силы регулярно атакуют местоположения личного состава, техники и наемников, а также ключевые объекты инфраструктуры Украины, задействованные в поддержке военно-промышленного комплекса: энергетические и оборонные объекты, а также системы управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит ударов по жилым районам и социальным учреждениям.Согласно информации Минобороны, за прошедшую неделю российские войска провели один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористическую активность Украины по гражданским объектам на территории России. В это время освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, а также Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. За неделю потери ВСУ составили более 9080 военнослужащих.

https://1prime.ru/20260207/territorii-867266551.html

https://1prime.ru/20260207/peregovory-867266078.html

украина

киев

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, дмитрий песков, украина, общество , киев, харьковская область, мировая экономика