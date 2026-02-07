Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На последнем издыхании": в США заявили о катастрофе в зоне СВО - 07.02.2026
Спецоперация на Украине
"На последнем издыхании": в США заявили о катастрофе в зоне СВО
Тяжелое положение ВСУ в зоне специальной военной операции продолжают усугублять непрекращающиеся удары российских сил по военной инфраструктуре Киева, сообщил... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T07:38+0300
2026-02-07T07:38+0300
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Тяжелое положение ВСУ в зоне специальной военной операции продолжают усугублять непрекращающиеся удары российских сил по военной инфраструктуре Киева, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Украинцы уже на последнем издыхании, но вопрос в том, как долго они будут продолжать воевать, пока находятся в таком плачевном состоянии? Их энергетическая инфраструктура практически полностью разрушена, а у русских столько баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, что они могут продолжать разрушать эту энергетическую и другую инфраструктуру в обозримом будущем", — рассказал ученый.В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские силы регулярно атакуют местоположения личного состава, техники и наемников, а также ключевые объекты инфраструктуры Украины, задействованные в поддержке военно-промышленного комплекса: энергетические и оборонные объекты, а также системы управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит ударов по жилым районам и социальным учреждениям.Согласно информации Минобороны, за прошедшую неделю российские войска провели один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористическую активность Украины по гражданским объектам на территории России. В это время освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, а также Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. За неделю потери ВСУ составили более 9080 военнослужащих.
"На последнем издыхании": в США заявили о катастрофе в зоне СВО

Профессор Миршаймер: Украина с трудом держится на поле боя

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Тяжелое положение ВСУ в зоне специальной военной операции продолжают усугублять непрекращающиеся удары российских сил по военной инфраструктуре Киева, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Эндрю Наполитано.
"Украинцы уже на последнем издыхании, но вопрос в том, как долго они будут продолжать воевать, пока находятся в таком плачевном состоянии? Их энергетическая инфраструктура практически полностью разрушена, а у русских столько баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, что они могут продолжать разрушать эту энергетическую и другую инфраструктуру в обозримом будущем", — рассказал ученый.
В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские силы регулярно атакуют местоположения личного состава, техники и наемников, а также ключевые объекты инфраструктуры Украины, задействованные в поддержке военно-промышленного комплекса: энергетические и оборонные объекты, а также системы управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит ударов по жилым районам и социальным учреждениям.
Согласно информации Минобороны, за прошедшую неделю российские войска провели один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористическую активность Украины по гражданским объектам на территории России. В это время освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, а также Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. За неделю потери ВСУ составили более 9080 военнослужащих.
