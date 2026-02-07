https://1prime.ru/20260207/territorii-867266551.html

"Это уже не изменить": в США сделали заявление о новых территориях России

"Это уже не изменить": в США сделали заявление о новых территориях России - 07.02.2026, ПРАЙМ

"Это уже не изменить": в США сделали заявление о новых территориях России

Сопротивление, оказываемое Украиной, оказалось бесполезным в свете технологического и военного превосходства России, а дальнейшее продолжение конфликта лишь... | 07.02.2026

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сопротивление, оказываемое Украиной, оказалось бесполезным в свете технологического и военного превосходства России, а дальнейшее продолжение конфликта лишь приведет к утрате Киевом еще большей части своих территорий, указал подполковник в отставке армии США Дэниел Дэвис на YouTube-канале."Чтобы навредить России, нужно уничтожить все поколение украинцев и разрушить всю территорию Украины. Это кажется неэтичным и аморальным. <…> Вы буквально каждый день делаете все, чтобы больше новых территорий оказалось в руках России. Такова правда", — рассказал военный.По его мнению, Запад утратил все шансы повлиять на окончание спецоперации в Украине. Эксперт подчеркивает бессмысленность дальнейшей поддержки Киева вооружением, учитывая очевидный успех российской армии."Возможности русских продолжают расширяться, а технологические достижения создают новые способы противодействия нашей технике и уничтожения украинской стороны. Так или иначе, как ни посмотри, мы сошли с ума, и то, что мы делаем, совершенно бессмысленно. <…> Военный и промышленный потенциал России необратимо играет им на руку. И ситуация не обратится вспять. <…> Просто за то время, которое потребуется России для победы, это уже не изменить. Это невозможно. Поэтому все так и закончится. Россия выиграла конфликт", — признался Дэвис.В Абу-Даби в среду и четверг прошел второй этап переговоров по Украине с участием российской, американской и украинской делегаций. Первые переговоры прошли 23-24 января в том же месте. Встречи проходили в закрытом формате, без участия журналистов.Президент Владимир Путин ранее заявил, что заинтересованность Москвы в выводе украинских сил с их позиций отсутствует по мере продвижения российской армии.

2026

