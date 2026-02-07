Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Готовы уступить". На Западе сделали заявление об изменении позиции Киева - 07.02.2026
Спецоперация на Украине
"Готовы уступить". На Западе сделали заявление об изменении позиции Киева
Владимир Зеленский до настоящего момента отвергал любые территориальные уступки, однако ухудшение обстановки для украинской армии на фронте и нарастающий... | 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский до настоящего момента отвергал любые территориальные уступки, однако ухудшение обстановки для украинской армии на фронте и нарастающий внутренний кризис могут заставить Украину пересмотреть свои позиции в отношениях с Россией по ряду вопросов, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис ."Зеленский уже неоднократно высказывался и категорически исключал возможность вывода украинских войск из Донбасса. Он продолжает настаивать, что прекращение огня должно быть достигнуто на существующих линиях разграничения и не демонстрирует ни малейшего желания отступать от этой позиции. &lt;…&gt; Судя по предложениям по гарантиям безопасности, которые выдвигались Западом и Украиной, они хотят создать плацдарм для продолжения борьбы против России", — заявил он.Однако киевскому руководству, по мнению Меркуриса, в конечном итоге, вероятно, придется пойти на компромиссы по многим вопросам."Ситуация на линии фронта постоянно меняется. Положение Украины в целом ухудшается по мере продвижения российских войск и усугубления кризиса, охватившего страну. Возможно, мы станем свидетелями подвижек в дипломатии, и украинцы, другими словами, наконец-то будут готовы уступить в некоторых вопросах, которые они отстаивают", — пояснил эксперт.В Абу-Даби в среду и четверг прошел второй раунд переговоров по Украине, в которых участвовали делегации России, США и Украины. Первый раунд состоялся 23-24 января. Диалог велся в закрытом формате, без участия средств массовой информации.Согласно данным Минобороны, за минувшую неделю российские войска провели один массированный и пять групповых ударов в ответ на атаки Украины на объекты гражданской инфраструктуры на территории России. При этом ВС России освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери украинских вооруженных сил за неделю составили более 9080 военнослужащих.
