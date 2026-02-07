https://1prime.ru/20260207/ukraina-867263365.html

"Готовы уступить". На Западе сделали заявление об изменении позиции Киева

2026-02-07T02:51+0300

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский до настоящего момента отвергал любые территориальные уступки, однако ухудшение обстановки для украинской армии на фронте и нарастающий внутренний кризис могут заставить Украину пересмотреть свои позиции в отношениях с Россией по ряду вопросов, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис ."Зеленский уже неоднократно высказывался и категорически исключал возможность вывода украинских войск из Донбасса. Он продолжает настаивать, что прекращение огня должно быть достигнуто на существующих линиях разграничения и не демонстрирует ни малейшего желания отступать от этой позиции. <…> Судя по предложениям по гарантиям безопасности, которые выдвигались Западом и Украиной, они хотят создать плацдарм для продолжения борьбы против России", — заявил он.Однако киевскому руководству, по мнению Меркуриса, в конечном итоге, вероятно, придется пойти на компромиссы по многим вопросам."Ситуация на линии фронта постоянно меняется. Положение Украины в целом ухудшается по мере продвижения российских войск и усугубления кризиса, охватившего страну. Возможно, мы станем свидетелями подвижек в дипломатии, и украинцы, другими словами, наконец-то будут готовы уступить в некоторых вопросах, которые они отстаивают", — пояснил эксперт.В Абу-Даби в среду и четверг прошел второй раунд переговоров по Украине, в которых участвовали делегации России, США и Украины. Первый раунд состоялся 23-24 января. Диалог велся в закрытом формате, без участия средств массовой информации.Согласно данным Минобороны, за минувшую неделю российские войска провели один массированный и пять групповых ударов в ответ на атаки Украины на объекты гражданской инфраструктуры на территории России. При этом ВС России освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери украинских вооруженных сил за неделю составили более 9080 военнослужащих.

