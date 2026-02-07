https://1prime.ru/20260207/ukraina-867273004.html

"Большая угроза". В Киеве поразились сюрпризу Зеленского для Трампа

"Большая угроза". В Киеве поразились сюрпризу Зеленского для Трампа - 07.02.2026, ПРАЙМ

"Большая угроза". В Киеве поразились сюрпризу Зеленского для Трампа

Украинские власти видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, а потому выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения войны... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T15:50+0300

2026-02-07T15:50+0300

2026-02-07T15:50+0300

спецоперация на украине

украина

сша

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Украина затягивает перемирие, дожидаясь переключения внимания США на выборы в Конгресс, пишет издание "Страна.ua"."Украинские власти видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, а потому выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения войны. Чтоб, как минимум, дотянуть до момента, когда Трампу из-за начавшейся предвыборной кампании в Конгресс и прочих возможных проблем будет уже не до Украины", — говорится в публикации.В материале отмечается, что Киев хочет при помощи европейцев и республиканских "ястребов" развернуть президента США в сторону давления на Россию, использовав для этого разногласия между Москвой и Вашингтоном по некоторым вопросам.Однако, с учетом того, что глава Белого дома, похоже, намерен форсировать тему завершения конфликта, нельзя исключать, что он может предпринять некие резкие шаги, если увидит, что вопрос "подвисает". И, в таком случае, тактика затягивания может не сработать, а ход событий сильно ускорится, пишет издание.В Абу-Даби на этой неделе состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.

https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html

https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, киев