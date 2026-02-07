Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Большая угроза". В Киеве поразились сюрпризу Зеленского для Трампа - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260207/ukraina-867273004.html
"Большая угроза". В Киеве поразились сюрпризу Зеленского для Трампа
"Большая угроза". В Киеве поразились сюрпризу Зеленского для Трампа - 07.02.2026, ПРАЙМ
"Большая угроза". В Киеве поразились сюрпризу Зеленского для Трампа
Украинские власти видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, а потому выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения войны... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T15:50+0300
2026-02-07T15:50+0300
спецоперация на украине
украина
сша
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Украина затягивает перемирие, дожидаясь переключения внимания США на выборы в Конгресс, пишет издание "Страна.ua"."Украинские власти видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, а потому выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения войны. Чтоб, как минимум, дотянуть до момента, когда Трампу из-за начавшейся предвыборной кампании в Конгресс и прочих возможных проблем будет уже не до Украины", — говорится в публикации.В материале отмечается, что Киев хочет при помощи европейцев и республиканских "ястребов" развернуть президента США в сторону давления на Россию, использовав для этого разногласия между Москвой и Вашингтоном по некоторым вопросам.Однако, с учетом того, что глава Белого дома, похоже, намерен форсировать тему завершения конфликта, нельзя исключать, что он может предпринять некие резкие шаги, если увидит, что вопрос "подвисает". И, в таком случае, тактика затягивания может не сработать, а ход событий сильно ускорится, пишет издание.В Абу-Даби на этой неделе состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html
https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_89774ddcce450c018b55fc00831e72a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Киев
15:50 07.02.2026
 
"Большая угроза". В Киеве поразились сюрпризу Зеленского для Трампа

Украина затягивает перемирие, дожидаясь переключения США на выборы в Конгресс

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Украина затягивает перемирие, дожидаясь переключения внимания США на выборы в Конгресс, пишет издание "Страна.ua".

"Украинские власти видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, а потому выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения войны. Чтоб, как минимум, дотянуть до момента, когда Трампу из-за начавшейся предвыборной кампании в Конгресс и прочих возможных проблем будет уже не до Украины", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
30 января, 11:48
В материале отмечается, что Киев хочет при помощи европейцев и республиканских "ястребов" развернуть президента США в сторону давления на Россию, использовав для этого разногласия между Москвой и Вашингтоном по некоторым вопросам.

Однако, с учетом того, что глава Белого дома, похоже, намерен форсировать тему завершения конфликта, нельзя исключать, что он может предпринять некие резкие шаги, если увидит, что вопрос "подвисает". И, в таком случае, тактика затягивания может не сработать, а ход событий сильно ускорится, пишет издание.

В Абу-Даби на этой неделе состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
31 января, 11:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала