На Украине заявили о потере значительной части доступной электроэнергии
2026-02-07T22:36+0300
украина
киев
укрэнерго
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии, энергосистема работает с максимальными ограничениями, наиболее сложная ситуация в Киеве, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. "Повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК и ключевые высоковольтные подстанции. Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии. Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют. Сложнее всего в Киеве… Свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга. В субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.
