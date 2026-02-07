https://1prime.ru/20260207/ukraina-867279751.html

На Украине заявили о потере значительной части доступной электроэнергии

2026-02-07T22:36+0300

украина

киев

укрэнерго

МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии, энергосистема работает с максимальными ограничениями, наиболее сложная ситуация в Киеве, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. "Повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК и ключевые высоковольтные подстанции. Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии. Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют. Сложнее всего в Киеве… Свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга. В субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

