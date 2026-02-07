На Украине заявили о потере значительной части доступной электроэнергии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии, энергосистема работает с максимальными ограничениями, наиболее сложная ситуация в Киеве, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. "Повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК и ключевые высоковольтные подстанции. Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии. Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют. Сложнее всего в Киеве… Свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга. В субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.
украина, киев, укрэнерго
УКРАИНА, Киев, Укрэнерго
22:36 07.02.2026
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии, энергосистема работает с максимальными ограничениями, наиболее сложная ситуация в Киеве, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК и ключевые высоковольтные подстанции. Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии. Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют. Сложнее всего в Киеве… Свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга.
В субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Депутат Рады заявил, что Украина находится на грани финансовой катастрофы
Вчера, 21:27
 
