https://1prime.ru/20260207/vsu-867265926.html
ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове
ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове - 07.02.2026, ПРАЙМ
ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове
Военнослужащие ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове, рассказал РИА Новости житель города Вячеслав Мироненко. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T07:26+0300
2026-02-07T07:26+0300
2026-02-07T07:26+0300
общество
экономика
рф
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867265926.jpg?1770438374
ДОНЕЦК, 7 фев - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове, рассказал РИА Новости житель города Вячеслав Мироненко.
"Возле базара, возле девятиэтажек, старичков - соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок… Ни за что, уходили, взяли и застрелили", - сказал собеседник агентства.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, владимир путин, всу
Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин, ВСУ
ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове
Житель Димитрова Мироненко: украинские военные при отступлении убили семью
ДОНЕЦК, 7 фев - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове, рассказал РИА Новости житель города Вячеслав Мироненко.
"Возле базара, возле девятиэтажек, старичков - соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок… Ни за что, уходили, взяли и застрелили", - сказал собеседник агентства.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.