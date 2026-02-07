https://1prime.ru/20260207/vsu-867265926.html

ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове

2026-02-07T07:26+0300

ДОНЕЦК, 7 фев - ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове, рассказал РИА Новости житель города Вячеслав Мироненко. "Возле базара, возле девятиэтажек, старичков - соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок… Ни за что, уходили, взяли и застрелили", - сказал собеседник агентства. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.

