ВСУ атаковали Брянскую область, ранены два мирных жителя

ВСУ атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО Himars, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Александр Богомаз. | 07.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ВСУ атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО Himars, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар. ВСУ атаковали нашу область с применением ракет большой дальности "Нептун" и систем реактивного залпового огня "Хаймарс". В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено энергоснабжение. Специальные и аварийные бригады ведут работы по восстановлению энергоснабжения. В Выгоничском районе в результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram-канале. Он отметил, что повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь.

