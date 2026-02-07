https://1prime.ru/20260207/vsu-867279610.html
ВСУ атаковали Брянскую область, ранены два мирных жителя
ВСУ атаковали Брянскую область, ранены два мирных жителя - 07.02.2026, ПРАЙМ
ВСУ атаковали Брянскую область, ранены два мирных жителя
ВСУ атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО Himars, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Александр Богомаз. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T22:15+0300
2026-02-07T22:15+0300
2026-02-07T22:15+0300
спецоперация на украине
всу
брянская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/24/841672432_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8aee35777141506a4049d089599d8d01.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ВСУ атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО Himars, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар. ВСУ атаковали нашу область с применением ракет большой дальности "Нептун" и систем реактивного залпового огня "Хаймарс". В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено энергоснабжение. Специальные и аварийные бригады ведут работы по восстановлению энергоснабжения. В Выгоничском районе в результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram-канале. Он отметил, что повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь.
https://1prime.ru/20260207/moskalkova-867274836.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/24/841672432_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8210fd95a57a761a6a70db78d298e21d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, брянская область
Спецоперация на Украине, ВСУ, Брянская область
ВСУ атаковали Брянскую область, ранены два мирных жителя
Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности, ранены два человека