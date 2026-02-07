Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ атаковали Брянскую область, ранены два мирных жителя - 07.02.2026
Спецоперация на Украине
ВСУ атаковали Брянскую область, ранены два мирных жителя
ВСУ атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО Himars, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Александр Богомаз. | 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ВСУ атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО Himars, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар. ВСУ атаковали нашу область с применением ракет большой дальности "Нептун" и систем реактивного залпового огня "Хаймарс". В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено энергоснабжение. Специальные и аварийные бригады ведут работы по восстановлению энергоснабжения. В Выгоничском районе в результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram-канале. Он отметил, что повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь.
22:15 07.02.2026
 
ВСУ атаковали Брянскую область, ранены два мирных жителя

Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности, ранены два человека

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. ВСУ атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности "Нептун" и РСЗО Himars, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар. ВСУ атаковали нашу область с применением ракет большой дальности "Нептун" и систем реактивного залпового огня "Хаймарс". В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено энергоснабжение. Специальные и аварийные бригады ведут работы по восстановлению энергоснабжения. В Выгоничском районе в результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Он отметил, что повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь.
